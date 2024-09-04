Тайная жизнь травоядных: зачем белки, кролики и лошади едят мясо?

Пришло время пошатнуть веру веганов в несчастных и милых зверушек, которых беспощадно убивают кровожадные мясоеды. Оказывается, сами травоядные совсем не прочь угоститься мясом, хотя и не испытывают к нему серьезного пристрастия. Лошадь при случае может перекусить подвернувшимся ей цыпленком, а зайчики, хомячки и белочки не откажутся полакомиться себе подобными или более мелкой живностью. Почему так происходит?

Начнем наше небольшое расследование с копытных. Предком большинства из них были кондиляртры, жившие более 75-ти миллионов лет назад. Внешне они были похожи на лошадей, но вот их копыта еще полностью не сформировались. В отличие от современных копытных, эти животные были всеядными, примерно как современные собаки.

Так что в прошлом наши кони были еще те гурманы. Но сегодня и они едят мясо, причем вовсе не из уважения к традициям предков. Травоядным просто не хватает животных белков и некоторых микроэлементов, которых нет в растительной пище. Не следует винить во всем человека, одомашнившего животных и изменившего их привычный рацион. В дикой природе все происходит точно так же.

Олени охотно разоряют гнезда птиц, чтобы полакомиться яйцами, а кроме этого не прочь составить конкуренцию лисам, охотясь на мелких грызунов. Как это ни странно, но мышей в лесах ловят даже царственные благородные олени. Особую страсть к мясному проявляют молодые самцы, у которых активно растут рога. Чтобы обеспечить питание пантов — молодых рожек, организм животного работает на пределе, жертвуя важные питательные вещества и микроэлементы.

Но и там, куда не могут дотянуться олени, мелкие зверьки не всегда чувствуют себя в безопасности. Белки тоже ценят животные протеины, поэтому порой поедают своих детенышей, а еще — птенцов и яйца. Хвостатые бестии без особого труда расправляются и со взрослыми особями, предпочитая при этом птиц.

Белки не только пополняют запас микроэлементов и белка, но и устраняют конкурентов — рацион у обитателей крон деревьев очень схож. Поэтому белки могут проявить звериную жестокость, даже не испытывая проблем с кальцием, а просто из жадности.

Домашние питомцы тоже лакомятся мясом. Те, кто держал хомячков или морских свинок, хорошо знают, что самки нередко поедают своих детенышей, иногда расправляясь со всем выводком. Ученые предупреждают, что чаще всего это случается из-за стресса поэтому если ваши хомячки дали приплод, держитесь от них подальше и не беспокойте без повода.

Но почему матери не раздумывая расправляются со своими детьми? Где в это время их материнский инстинкт? Он никуда не девается, просто на время отходит на второй план, уступая более мощному инстинкту самосохранения. Мать съедает детей, чтобы восполнить силы, потраченные на роды и кормление, и тем самым увеличить свои шансы на спасение в случае опасности.

В случае, если самке удастся выжить, всего через месяц она сможет снова стать счастливой родительницей, и возможно, на этот раз более удачливой.

В средние века оформители книг часто изображали кроликов кровожадными животными, убивающими других зверей и даже охотящимися на людей. Делалось это, конечно же, в шутку. Но кто знает, что на самом деле было известно об этих грызунах католическим монахам-затворникам.