Почему Мао Цзэдун никогда не чистил зубы

У лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна были своеобразные гигиенические привычки, которые многим покажутся странными. К примеру, «великий кормчий» никогда не чистил зубы.

Основатель КНР считал лишними многие вещи, присутствовавшие в жизни подавляющего большинства людей. Политик, к примеру, называл бесполезными столовые приборы.

В определённый момент Мао также переосмыслил свои гигиенические привычки. Китайский революционер перестал мытья, так как начал называть мытьё бесполезной тратой сил и времени. Политик лишь позволял обслуге обтирать его тело влажными полотенцами. В такие моменты «великий кормчий», как правило, находился прямо за письменным столом и просматривал документы.

Также Мао никогда не чистил зубы привычным для нас методом. Это отмечал в мемуарах «На разных параллелях: записки дипломата» советский дипломат и историк Михаил Капица.

«Тигр не пользуется зубной щёткой, но какие у него острые зубы», — отбивался от подобных нападок Мао.

Стоит отметить, что глава Китайской Народной Республики всё же ухаживал за полостью рта, но делал это по-своему. Он полоскал рот чаем и пережёвывал чайные листья. Впрочем, этим Мао Цзэдун не особо отличался от своих соотечественников – китайцы веками чистили зубы аналогичным способом. Даже в современном Китае немало людей, которые ни разу в жизни не держали в руках зубную щётку. Выходит, что лидер КНР, несмотря на безусловную революционность своих политических взглядов, в бытовой сфере в некотором смысле был традиционалистом.