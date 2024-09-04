Сексуальные традиции викингов: почему старый партнер лучше молодого

Трудно оспорить тот факт, что эпоха викингов оставила серьезный след в истории человечества. Без скандинавских саг мы бы никогда не прочли замечательных книг в стиле фэнтези и не увидели фильмов и сериалов о героях, богах и битвах. Также викинги изобрели компас, открыли Северную Америку и даже изобрели расческу. Неудивительно, что сексуальная жизнь этих северных воинов и мореходов также таит немало интересного.

Как у викингов оформлялся развод

В скандинавском обществе к браку и семье относились очень серьезно еще в дохристианские времена. Разводы у викингов были редким явлением, а чтобы расстаться нужны были очень серьезные причины. В отличие от многих других народов, у северян женщины обладали множеством прав и вполне могли сами инициировать разрыв брака.

Поводом для развода могла быть несостоятельность супруга в постели, его равнодушие к сексу и даже несоответствие темпераментов. Во всех этих случаях общество было полностью на стороне женщины, ведь сексуальная жизнь считалась важной частью семейной и без нее счастье в браке не представлялось.

Ритуал развода был сложным и происходил в три этапа. Сначала супруга объявляла о своем желании расстаться у семейного ложа, затем говорила о своих намерениях, стоя у двери родового дома, а затем проблема выносилась на «тинг» — собрание всей общины. Мужу устраивали откровенный «разбор полетов», а ему оставалось лишь стоять и краснеть.

С этого момента его голова была покрыта несмываемым позором, так как неспособность удовлетворить жену лишала его статуса полноценного мужчины. Разумеется, подобные претензии к своей благоверной мог высказать на «тинге» и разочарованный супруг.

В поход за невестами

Рассвет государств викингов пришелся на 8-9 века. Население Скандинавии в этот период сильно увеличилось, города и деревни разрослись, а вместе с этим появились и некоторые проблемы. Оказалось, что мужчин гораздо больше, чем женщин и для всех желающих невест не хватает.

Эта проблема была решена так же, как и многие другие. Если у викинга чего-то не было — он отправлялся в военный поход туда, где этого было в избытке и брал желаемое силой. Таким образом, женщин стали привозить из других стран, куда скандинавские воины ходили на своих драккарах за золотом, пленниками и славой.

Особенно много красавиц было привезено с Британских островов — кельтские женщины пользовались у викингов большим спросом. Далеко не на всех пленницах женились — многие оказались просто в наложницах у ярлов и прославленных воинов. Первое время такие девушки выполняли только роль сексуальных игрушек и не воспринимались всерьез, но со временем их роль в обществе становилась все более значимой. Многие стали настоящими хранительницами очага и полноценными членами семей.

Молодой или старый?

У викингов каждая женщина, если она не была рабыней, могла сама решать, за кого ей выходить замуж. При этом действовали определенные стандарты, которым старались следовать все девицы на выданье. Считалось, что пожилой мужчина — более перспективный жених, так как имеет большой жизненный опыт и, как правило, хорошо обеспечен материально.

Хороший пример таких отношений можно увидеть в скандинавских сагах эпохи раннего Средневековья. В одной из них рассказывается о том, что к королеве Ингибьерг сватались два кавалера — юный конунг Олав и престарелый конунг Геттрик. Молодая особа отдала предпочтение старику, объяснив свое решение тем, что Олав подобен молодому деревцу, едва показавшему листочки, в то время как Геттрика можно сравнить с фруктовым деревом, уже дающем обильные плоды.

Будущее с молодым и пылким конунгом казалось королеве неясным, а вот на обстоятельного и умудренного опытом Геттрика можно было положиться. Часто в выборе играл далеко не последнюю роль сексуальный опыт избранника — мужчины в возрасте считались более опытными и выносливыми в постели. Бывало и так, что невеста и вовсе не видела смысла в замужестве и из-за настойчивости женихов разыгрывались настоящие драмы, как в случае с Сигрид Гордой.

Верность через меч

Скандинавы много путешествовали и не всегда муж мог сопровождать жену в дальней дороге. В таких случаях заботу о любимой женщине викинг поручал своему лучшему другу. Тот должен был заботиться о его жене и, чтобы защищать ее от неожиданностей даже ночью, делить с ней ложе.

Но при этом между женщиной и ее временным покровителем соблюдалась дистанция. Укладываясь спать в одну постель, они клали между собой меч, который напоминал женщине о супружеской верности, а мужчине — о неотвратимой расплате за насилие или соблазнение. В таких вопросах викинги не принимали во внимание дружеские отношения и вина искупалась только кровью.

«Старшая Эдда» рассказывает историю о том, что Сигурд, пользовавшийся огромным успехом у женщин, захотел женить своего близкого друга на строптивой Брунгильде и для этого принял его облик. Ему удалось добиться расположения девушки, но чтобы завершить задуманное и не нажить себе врага, герою пришлось провести восемь целомудренных ночей на одном ложе с красавицей. Помог Сигурду в этом непростом деле острый меч, которым он каждую ночь делил на две половины кровать.

В более поздних средневековых литературных произведениях, например, в истории о Тристане и Изольде, также описывается подобный способ ограждения себя от опасных соблазнов. Это в очередной раз доказывает, как прочно культура викингов внедрилась в европейское искусство и повседневную жизнь.

Бегство из-под венца

Хотя браки у викингов заключались на добровольной основе, родители, как и в наши дни, могли влиять на принимаемые решения. Поэтому случаи, когда жених или невеста бежали из-под венца иногда случались. Это событие становилось настоящей катастрофой для семьи беглеца и него самого, так как за сорванный таким образом брак нужно было платить большой штраф.

В особо серьезных случаях виновник мог даже быть изгнан из общины, а его семья теряла уважение соседей. Такие случаи назывались «бегство от вагины», если сбегал жених, и «бегство от пениса», если перед свадьбой исчезала невеста. Расстроенное бракосочетание грозило не только репутационными, но и материальными потерями — к церемонии готовились долго и основательно.

У викингов свадьба, продолжавшаяся три дня, считалась слабенькой. Обычно праздновали неделю и более, а семьи молодоженов тратили на застолье огромные на то время деньги. Многие гости прибывали издалека и перед ними не хотелось ударить в грязь лицом — они должны были отправиться домой удовлетворенными угощением и прославлять семьи жениха и невесты.

Молодых к брачному ложу сопровождала целая процессия с факелами, при этом прославлялись семейная пара богов Фрейра и Фрейи, а также богиня домашнего очага Вар. На брачных одеждах невесты вышивали орнаменты в виде молота Тора и нарушение брачной клятвы воспринималось как богохульство.

Любовный лексикон викингов

Кажется, суровые северные воины должны были называть вещи своими именами и не смущаться, разговаривая о сексе. Но викинги были на удивление деликатным народом и предпочитали использовать разнообразные любовные эвфемизмы. Они говорили не «заниматься сексом», а «толпиться в постели», «путешествовать вместе» или «возиться у нее на животе». Еще более деликатные скандинавы могли сказать «играли в карты» или «беседовали наедине».

Даже в том случае, если в любовной связи были замечены не состоящие в браке парень и девушка, их родители не давали волю эмоциям и не опускались до грубых образов. В таком случае было принято говорить о «незаконных любовных свиданиях». Нашим современникам есть чему поучиться у скандинавов, живших тысячу лет назад.

Половое воспитание у викингов

В обществе викингов тема близких отношений между женщинами и мужчинами не была запретной, в том числе при общении с детьми. В пятилетнем возрасте малышам рассказывали, как происходит соитие и зачатие детей, а в десять лет взрослые могли научить наиболее эффективным способам мастурбации.

При этом скандинавы никогда не зацикливали молодое поколение на физиологических аспектах и учили, что правильные отношения в семье строятся на взаимном уважении, любви и заботе. Нужно сказать, что эти устои до сих пор лежат в основе семейных традиций народов, населяющий Скандинавию и в значительной степени определяют их менталитет.

В наши дни, как и десять веков назад, про секс юным датчанам, шведам и норвежцам рассказывают в младших классах школы