4 сентября: гоним лешего, стреляем из лука, идем в кафе

Наступило 4 сентября: с начала 2024 года прошло уже 248 дней, а до 2025 года осталось всего 118. В этот день 1548 лет назад пала Римская империя. В России 4 сентября отмечали праздник мученика Агафона и охраняли хозяйство от лешего. В 1975 году на телеэкраны впервые вышла передача «Что? Где? Когда?». Узнаем, какие еще праздники и памятные даты выпадают на 4 сентября 2024 года.

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Чтим память Агафона, изгоняем лешего — традиции праздников 4 сентября в истории Руси

4 сентября 2024 года восточные христиане отмечают праздник почитания мученика Агафона, который жил и погиб за веру в Иисуса от рук язычников на рубеже II и III веков. На Руси в этот день мужчины собирались вокруг гумна, где находилось хранилище зерна, и охраняли огуменник от лешего. Считалось, что именно 4 сентября лесной хозяин приходит к людским жилищам, чтобы пошалить — распустить связки снопов, испортить зерно, раскидать стога сена.

Согласно поверьям, леший приходил в человеческом обличье, однако отличить его от обычного человека можно было по надетой неправильно обуви. Чтобы не спугнуть духа леса, деревенские жители надевали тулупы мехом наружу, а голову повязывали рушником. Вокруг огуменника чертился защитный круг, внутри которого и находились защитники зерна. Несмотря на то, что окружность на земле в качестве защиты от нечистой силы считалась языческим атрибутом, помощи в защите от лешего крестьяне просили у святого Агафона.

День дорог, природы и вина — праздники 4 сентября в России и за рубежом

Сегодня в разных странах мира будут отмечать несколько интересных праздников.

В России интеллектуалы отмечают день рождения телеигры «Что? Где? Когда?». Первый выпуск передачи вышел на экраны ровно 49 лет назад.

Поклонники спорта отметят сразу два международных праздника — день тхэквондо и стрельбы из лука. Несмотря на то, что это не самые массовые виды спорта, у них имеется немало приверженцев и тех, кто следит за соревнованиями в этих дисциплинах.

Те, кто любит просторы и старается уехать подальше от города, сегодня будут праздновать день дикой природы и незнакомых дорог. Отличный повод, чтобы собраться компанией единомышленников и уехать подальше от цивилизации.

Еще один праздник сегодня касается людей, чья профессия существует уже несколько десятилетий и пока не собирается исчезать: сегодня День разносчика газет. Несмотря на то, что все большая часть нашей жизни оказывается оцифрована, газеты по-прежнему остаются актуальны, а значит, есть и работа у тех, кто их разносит.

И конечно, сегодня не обойдется без праздника для гурманов — отмечаем День чилийского вина. Для празднования уместно будет подобрать правильную закуску и помнить об умеренном употреблении алкоголя.

Падение Рима, колготки в продаже и основание Лос-Анджелеса — все важные события 4 сентября

476 год — вождь варварского подразделения наемников в римской армии Одоакр взял Равенну и низверг императора Ромула Августа. Римская империя, просуществовавшая 500 лет, пала.

1781 год — четыре десятка испанских переселенцев на западном побережье Северной Америки основали Лос-Анджелес.

1802 год — ученому миру был представлен перевод вавилонской клинописи, которую удалось расшифровать немецкому филологу Георгу Гротефенду.

1885 год — в Нью-Йорке начало работу первое на территории США кафе, где посетители обслуживали себя сами.

1888 год — в США изобретателю Джорджу Истмену выдан патент на кассетную фотопленку и фотокамеру Kodak. Название в тот же день было зарегистрировано как торговая марка.

1942 год — в Советском Союзе в печать вышла первая часть поэмы «Василий Теркин» поэта Александра Твардовского.

Памятные даты 4 сентября

1959 год — на прилавках американских магазинов в продаже появились первые колготки.

1998 год — американцы Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали компанию Google.

В этот день появились на свет:

1874 год — советский военный хирург, разработавший рецептуру мази для лечения различных повреждений кожи, Александр Вишневский.

1929 год — советская актриса, известная ролями в картинах «Дни хирурга Мишкина», «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», Нина Ургант.

1954 год — российский актер, известный по фильмам «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Женская собственность», «Кукушка», Виктор Бычков.

Также в этот день мир покинули:

1980 год — советский актер, известный работой в лентах «Золушка», «Девушка без адреса», «Обыкновенное чудо», Эраст Гарин.

1989 год — бельгийский писатель, мастер детектива, создатель персонажа — комиссара Мегрэ, автор произведений «Грязь на снегу», «Поезд», «Президент», «Поезд из Венеции», «Кот», Жорж Сименон.

1998 год — первый солист группы «Иванушки International» Игорь Сорин.