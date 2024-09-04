«58 лунок»: играть в нарды древних египтян научили азербайджанцы

Новое археологическое исследование позволило более точно датировать игру «58 лунок», найденную в 2018 году на территории современного Азербайджана. Если ранее считалось, что эта игра зародилась в Древнем Египте, то сейчас ученые уверены, что ее корни — на Южном Кавказе. И именно отсюда она распространилась по миру.

Открытие на Апшеронском полуострове

В 2018 году на Апшеронском полуострове, в скальном убежище Чапмалы, археологи обнаружили доску с характерными для игры углублениями. Радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных рядом с доской, позволил датировать ее около III-II тысячелетия до нашей эры. Это означает, что люди играли в эту игру задолго до того, как она появилась в Египте.

Игра из Азербайджана

Ученые объясняют, что в Юго-Западной Азии, включая современный Азербайджан, было обнаружено множество досок для игры, датируемых более ранними периодами, чем египетские находки. Это значит, что именно отсюда она распространилась в Азию и Африку. Большое количество найденных на Кавказе досок может означать, что здесь игра могла иметь ритуальное значение или же была неотъемлемой частью повседневной жизни. Например, в зимний период, когда обитавшие в этих местах пастухи

«58 лунок»

Это древняя настольная игра, распространенная в Египте, Месопотамии, Иране и Анатолии. Доски для этой игры обычно представляют собой каменные плиты с выдолбленными лунками, расположенными в два ряда. Правила игры до конца не ясны, но предполагается, что ее целью было провести первым свой набор фигур от старта до финиша. В этом плане игра, возможно, несколько напоминала нарды.