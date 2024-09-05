«Братский союз военнопленных»: как подпольщики готовили восстание в концлагере Дахау

80 лет назад, 4 сентября 1944 года, в концентрационном лагере Дахау были расстреляны 92 члена подпольной организации «Братский союз военнопленных». Историки называют БСВ одной из крупнейших структур антифашистского сопротивления, действовавших в гитлеровских концлагерях. Организация смогла частично парализовать работу немецкой ПВО в юго-западных районах Германии и готовила масштабное восстание в Мюнхене. В Дахау проходят мемориальные мероприятия в память о подпольщиках. Их организатор, председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев, рассказал в интервью RT о деятельности и боевых достижениях членов Братского союза военнопленных.

© Концлагерь Дахау // RT на русском

— При каких обстоятельствах был создан Братский союз военнопленных?

— Нужно сразу сказать, что наши представления о возникновении и функционировании БСВ, как и других подпольных организаций, фрагментарны. Дело в том, что один из ключевых источников информации о деятельности подпольщиков в концлагерях — это свидетельства выживших узников. А особенности памяти человека в условиях длительного непрекращающегося стресса приводили к многочисленным неточностям при описании каких-либо событий. Конкретные хронологические привязки зачастую отсутствовали. Знали многие из узников друг друга только по прозвищам или конспиративным псевдонимам.

Что касается конкретно БСВ, то, исходя из имеющихся данных, мы считаем, что организация была создана в марте 1943 года в офлаге (лагере для военнопленных офицеров) на Шванзеештрассе в Мюнхене. Её лидерами стали Иосиф Фельдман, который, согласно ряду источников, был офицером НКВД, прекрасно владел немецким языком и прибыл в рейх под видом остарбайтера Георгия Фесенко, а также военнопленные Карл Озолин, Михаил Тарасов, Николай Баранов, Павел Серебряков, Роман Петрушель, Михаил Конденко и другие. Состав БСВ постоянно расширялся. В него входили люди разного возраста, партийные и беспартийные, военнопленные и «восточные рабочие». Однако костяк организации составляли именно те, кто имел боевой опыт и навыки, необходимые для конспиративной деятельности.

— Чем конкретно занималась организация?

— Весной 1943 года была сформулирована программа и подготовлена инструкция по деятельности организации. Ключевыми задачами деятельности БСВ были активный саботаж, сбор военной информации, подготовка к масштабному восстанию.

К концу 1943 года Братский союз военнопленных уже привлёк к подпольной деятельности сотни людей и создал разветвлённую сеть филиалов практически во всех крупных лагерях военнопленных, а также на предприятиях Мюнхена, Карлсруэ, Баден-Бадена и в их окрестностях. В поисках поддержки представители БСВ установили контакты с иностранными военнопленными и заключёнными европейских стран, с немецкой подпольной организацией «Антинацистский немецкий народный фронт». Это объединение коммунистов и христианских социалистов занималось подпольной деятельностью ещё с довоенных времён. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. АННФ смог опереться на силы советских военнопленных и «восточных рабочих», а БСВ получал самую свежую информацию, продукты, оружие и фальшивые документы. Благодаря этому Братский союз расширил свои возможности для организации побегов узников концлагерей и подготовки восстания.

— Каковы были масштабы деятельности Братского союза военнопленных?

— Мы пытаемся восстанавливать картину деятельности БСВ буквально по крупицам — с использованием отдельных сохранившихся документов и воспоминаний узников концлагерей. Их подпольная активность зависела от возможностей, существовавших в каждом конкретном месте, и других обстоятельств. Одни члены БСВ занимались организацией побегов из концлагерей и помощью бывшим военнопленным, другие — актами саботажа и диверсиями, третьи — изданием и распространением антифашистских листовок, четвёртые — подготовкой боевых групп и так далее.

© Михаил Зингер, один из членов БСВ

Для понимания масштабов деятельности БСВ приведём хотя бы такой пример: в августе — октябре 1943 года союз смог частично дезорганизовать противовоздушную оборону всего юго-запада Германии, облегчив авиации западных союзников выполнение задач по уничтожению военно-промышленного комплекса Третьего рейха.

В командах военнопленных, закреплённых за различными учреждениями и организациями ПВО, действовали подпольные группы, выводившие из строя немецкие зенитки. Масштабы этой подрывной работы были так велики, что она вызывала серьёзное беспокойство у командования воздушного флота «Рейх», прикрывавшего территорию Германии.

— Была ли у членов Братского союза военнопленных какая-то основная цель?

— Насколько мы можем судить, руководители БСВ рассчитывали, что командование западных союзников воспользуется переломом в войне после Битвы на Курской дуге и проведёт комбинированные десантные операции в Европе. В таком случае Юго-Западная Германия стала бы ближайшим оперативным тылом гитлеровской армии. Поэтому члены БСВ разработали подробный план оказания активной поддержки союзническим войскам.

© Карл Озолин, один из членов БСВ

Руководители БСВ дали указание всем своим организациям подготовить вооружённые отряды, чтобы захватить важнейшие аэродромы Юго-Западной Германии и удерживать их вплоть до прибытия союзных десантных групп. Десанта ожидали после каждого массированного авиационного налёта на Германию, и ему готовы были оказать помощь.

Подпольные боевые группы союза формировались в нескольких лагерях Баварии. Согласно дошедшей до нас информации, руководство БСВ планировало организовать восстание в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена с последующим захватом города и развёртыванием вооружённой повстанческой борьбы на территории всей Южной Германии.

© Роман Петрушель, один из членов БСВ

Масштабы замыслов БСВ поражают. Ведь вынашивали их полуголодные безоружные узники, находившиеся далеко в тылу врага, зачастую не знавшие даже немецкого языка. Тем не менее они думали не о спасении собственной жизни, а о помощи фронту и общему делу борьбы с нацизмом. Почти два года в самой сердцевине гитлеровского ада, под носом у нацистских спецслужб действовало многочисленное организованное подполье. Эти люди, ежеминутно рискуя жизнью, организовывали побеги, диверсии, спасали больных и ослабевших товарищей, планировали грандиозное восстание, которое только по случайности не удалось довести до конца.

Наша задача сегодня — восстановить справедливость в отношении забытых героев. Мы считаем, что их имена должны быть известны всей стране.

— Известно, что многие представители Братского союза военнопленных и его руководство были казнены нацистами. Как гитлеровцы раскрыли деятельность подпольщиков и при каких обстоятельствах погибли герои?

— Расширение численности организации и активная диверсионная деятельность, несмотря на все усилия в области конспирации, не могли остаться незамеченными для гестапо. Среди новых членов БСВ появились осведомители гитлеровских спецслужб. Операцию, направленную на «разработку» организации, нацистская тайная полиция начала на рубеже 1943—1944 годов. Были разгромлены ячейки БСВ в ряде городов. 380 членов организации попали в лагерь Дахау и в тюрьмы.

4 сентября 1944 года в Дахау одномоментно расстреляли 92 представителя БСВ, включая руководителей организации. Всего же известно об убийстве гитлеровцами 287 членов союза. Неустановленное количество членов организации было отправлено для казни в Маутхаузен и Флоссенбург.

© Павел Серебряков, один из членов БСВ

— Фонд Александра Печерского занимается популяризацией истории сопротивления в нацистских концлагерях и увековечиванием памяти его участников. В частности, сегодня в бывшем концлагере Дахау фонд при поддержке посольства России в Германии, генерального консульства России в Бонне и просветительского проекта «Цифровая история» второй раз (первый был в 2019 году) проводит мемориальные мероприятия в честь членов Братского союза военнопленных. Насколько актуальна эта деятельность в наши дни?

— Деятельность Фонда Александра Печерского направлена на увековечивание памяти о сопротивлении в нацистских лагерях. В последние годы нам удалось инициировать награждение в Российской Федерации орденом Мужества двух героев — соратника и заместителя Александра Печерского в Собиборе Леона Фельдхендлера и спасительницу узников Маутхаузена Марию Лангталер. Мы провели ряд памятных мероприятий и организовали в Музее Победы выставку «Непокорённые: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях». Это было первое в своём роде мероприятие в современной России. Затем аналогичные выставки прошли в десятках музеев нашей страны. Два года назад свет увидела монография, посвящённая феномену сопротивления в концлагерях. В 2022 году также вышел посвящённый этой теме документальный фильм «Непокорённые».

© Концлагерь Дахау, в котором были казнены члены и руководители БСВ

История сопротивления в концлагерях даёт нашему подрастающему поколению вдохновляющий пример того, что успешная борьба со злом возможна даже в самых невообразимых, нечеловеческих условиях. Память об этих подвигах необходимо сохранять и передавать потомкам. Это наш долг перед героями, благодаря самопожертвованию которых мы живём сегодня.