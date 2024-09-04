«Весь обмарался»: что Жуков вспоминал про расстрел Берии

С момента ареста и до расстрела Лаврентия Берии прошло чуть больше пяти месяцев. В период с 26 июня по 23 декабря 1953 года бывший министр МВД СССР писал многочисленные письма руководству страны, в которых открытым текстом умолял пощадить «старого друга». Такое поведение арестанта очень впечатлило Георгия Жукова. Позже он неоднократно вспоминал об этом и о том, как Берия «весь обмарался» перед смертью.

В бункере

В ходе допросов, которые проводились чуть ли не каждый вечер, Берия своё участие в антисоветской деятельности в качестве заговорщика, а также антипартийные выступления отрицал. Из обвинений он соглашался только с моральным разложением и то с формулировкой «есть немножко».

Лаврентия Павловича содержали в бункере штаба Московского военного округа. Бывший комендант штаба Московского округа войск ПВО, подполковник в отставке Михаил Хижняк в середине 90-х годов в интервью «Вечерней Москве» рассказал об условиях нахождения экс-министра в заключении. Питался Берия едой из солдатской столовой, ходил в одном и том же сером костюме, в котором его задержали, камера же была плохо освещена.

День X

Георгий Жуков вспоминал, что у Берии на фоне страха перед своим туманным будущем начались проблемы с кишечником. Во время ареста он «наложил в штаны» в буквальном смысле, а непосредственно перед расстрелом приговоренный «становился на колени и наконец весь обмарался».

Правда, Хижняк уверял – Жуков на казни не присутствовал и, значит, он не мог знать ничего о поведении чиновника. По его словам, Берия перед казнью стоял бледный, часть лица нервно подёргивалась, но он не истерил и в ногах не валялся.

Расстреляли Берию в хорошо знакомом ему бункере – там, где велись допросы. Предварительно плотники сколотили деревянный щит, в середину которого приделали кольцо (за него привязали руки Лаврентия Павловича). Хижняк предложил расстрелять арестанта с завязанными глазами и приготовил для этого полотенце, но комендант Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР генерал-полковник Павел Батицкий запретил. «Пусть смотрит», – приказал он. Кстати, сам Батицкий принял непосредственное участие в расстреле.

Берия был убит первой пулей, попавшей ему в переносицу. Труп начали запаковывать в брезент и на этом воспоминания коменданта штаба обрываются. Хижняк потерял сознание. Позже он заявил – «страшно жалко было Берию». За пять месяцев он успел к нему привязаться…