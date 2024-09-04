В России обучили собаку для поиска редких гренландских китов

Этим летом российские ученые провели уникальную экспедицию в Охотском море, где впервые обучили собаку для обнаружения редких гренландских китов. Как сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков во время Восточного экономического форума.

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По словам Рыбакова, в эксперименте участвовала собака породы джек-рассел-терьер по кличке Жужа. Это первый эксперимент в России. Способность собаки определять местоположение китов по запаху особенно важна в условиях тумана или темноты.

Кроме того, в ближайшее время ученые планируют установить на китов спутниковые метки российского производства. Это позволит ученым следить за их миграцией и зимними местами размножения. Создается также фотобанк китов для идентификации и оценки их численности.