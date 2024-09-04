Сколько раз вымирала жизнь на Земле

Наша планета — свидетельница множества катастроф, которые кардинально меняли облик жизни на Земле. Мы знаем, как минимум о пяти крупных массовых вымираниях, когда исчезали целые группы живых организмов. Однако, новые исследования показывают, что эта цифра может быть гораздо больше.

Пять великих вымираний

Первое из известных нам массовых вымираний, произошедшее около 445 миллионов лет назад — ордовикское. Оно было вызвано резкими изменениями климата, возможно, связанными с вулканической активностью.

Следующее — девонское — вымирание происходило в несколько этапов и затронуло преимущественно морскую жизнь. Его причины до конца не ясны, но предполагается, что среди них могли быть климатические изменения и падение уровня моря.

Самое масштабное вымирание в истории Земли — пермское. Тогда около 96% всех морских видов и 70% наземных позвоночных вымерли в результате мощных вулканических извержений и связанных с ними климатических изменений.

Триасовое — еще одно масштабное вымирание, открывшее дорогу динозаврам. Причины этого события также до конца не известны, но предполагается, что оно было вызвано крупными вулканическими извержениями или падением астероида.

Мел-палеогеновое вымирание — самое известное массовое вымирание, в результате которого вымерли динозавры. Причиной этой катастрофы стало падение крупного астероида.

Далеко не все

Тем не менее, ученые считают, что массовых вымираний могло быть гораздо больше. Просто мы пока не нашли их следов. Дело в том, что многие виды организмов не сохраняются в виде окаменелостей, поэтому мы можем недооценивать масштабы некоторых вымираний. По мере развития технологий и проведения новых исследований ученые обнаруживают все больше свидетельств массовых вымираний, о которых ранее не было известно.

Недавнее исследование показало, что за последний 541 миллион лет на Земле могло произойти до 16 массовых вымираний. Ученые пришли к такому выводу, анализируя данные о вулканической активности и падении астероидов. Правда, использование специалистами разных критериев для определения массового вымирания затрудняет сравнение результатов разных исследований.