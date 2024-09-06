Что отмечают 6 сентября в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День рыжих

6 сентября в мире отмечается неофициальный праздник людей с рыжей шевелюрой. По одной из версий, праздник появился в начале 1980-х годов. Американец Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех людей с огненным цветом волос. Другая версия связана с нидерландским художником Равенхорстом. В поисках рыжеволосой натурщицы он собрал в городе Астене более сотни красавиц с таким цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, что женщины решили встречаться каждый год.

Интересные факты:

Число рыжеволосых людей от общей численности населения планеты составляет всего 1-2%. При этом количество ярких и красивых рыжеволосых людей на Земле сокращается.

Рыжие волосы – генетическая мутация, которая заставляет клетки кожи и волос вырабатывать один определенный тип меланина. Даже если у родителей, несущих мутацию MC1R, нет рыжих волос, существует 25% вероятность того, что их потомство будет рыжим.

Концентрация рыжеволосых в Шотландии выше, чем в любом другом регионе (13%), далее идет Ирландия (10%).

Рыжие волосы и голубые глаза – одно из самых редких сочетаний. Большинство рыжеволосых имеют черные, зеленые или карие глаза.

Ученые пришли к выводу, что вероятность быть левшой у рыжеволосых выше, чем в норме. Подобно рыжим волосам и голубым глазам, леворукость также является результатом работы рецессивного гена.

Рыжеволосым требуется очень мало солнечного облучения для выработки достаточного количества витамина D. Они способны вырабатывать достаточное количество витамина D за более короткий промежуток времени по сравнению с другими людьми. У рыжих отличное здоровье костей.

Всемирный день полетов

6 сентября в мире отмечается неофициальный День полетов. Кто выступил с инициативой отмечать эту дату, неизвестно. Однако уже много лет данный праздник отмечают парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы и другие любители экстрима в воздухе.

День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму

6 сентября в системе Министерства внутренних дел России были сформированы подразделения, которые начали заниматься борьбой с экстремизмом. В основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с оргпреступностью и терроризмом.

6 сентября также отмечаются

Глобальный день поиска талантов,

День кофейного мороженого,

День чтения книги.

События 6 сентября:

502 года назад (1522 год) экспедиция Фернана Магеллана на каракке «Виктория» причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие.

335 лет назад (1689 год) Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.

88 лет назад (1936 год) было учреждено почетное звание «Народный артист СССР».

33 года назад (1991 год) Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914-го.

Кто родился 6 сентября:

Советский поэт Геннадий Шпаликов (1937 – 1974).

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс (1943).

Российский политик и экономист Александр Лившиц (1946 – 2013).

Американский актер Идрис Эльба (1972).

Российский певец Юрий Шатунов (1973 – 2022).