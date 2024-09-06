Что отмечают 6 сентября в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.
День рыжих
6 сентября в мире отмечается неофициальный праздник людей с рыжей шевелюрой. По одной из версий, праздник появился в начале 1980-х годов. Американец Стивен Дуглас создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех людей с огненным цветом волос. Другая версия связана с нидерландским художником Равенхорстом. В поисках рыжеволосой натурщицы он собрал в городе Астене более сотни красавиц с таким цветом волос. Встреча оказалась настолько неожиданной и яркой, что женщины решили встречаться каждый год.
Интересные факты:
Число рыжеволосых людей от общей численности населения планеты составляет всего 1-2%. При этом количество ярких и красивых рыжеволосых людей на Земле сокращается.
Рыжие волосы – генетическая мутация, которая заставляет клетки кожи и волос вырабатывать один определенный тип меланина. Даже если у родителей, несущих мутацию MC1R, нет рыжих волос, существует 25% вероятность того, что их потомство будет рыжим.
Концентрация рыжеволосых в Шотландии выше, чем в любом другом регионе (13%), далее идет Ирландия (10%).
Рыжие волосы и голубые глаза – одно из самых редких сочетаний. Большинство рыжеволосых имеют черные, зеленые или карие глаза.
Ученые пришли к выводу, что вероятность быть левшой у рыжеволосых выше, чем в норме. Подобно рыжим волосам и голубым глазам, леворукость также является результатом работы рецессивного гена.
Рыжеволосым требуется очень мало солнечного облучения для выработки достаточного количества витамина D. Они способны вырабатывать достаточное количество витамина D за более короткий промежуток времени по сравнению с другими людьми. У рыжих отличное здоровье костей.
Всемирный день полетов
6 сентября в мире отмечается неофициальный День полетов. Кто выступил с инициативой отмечать эту дату, неизвестно. Однако уже много лет данный праздник отмечают парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы и другие любители экстрима в воздухе.
День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму
6 сентября в системе Министерства внутренних дел России были сформированы подразделения, которые начали заниматься борьбой с экстремизмом. В основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с оргпреступностью и терроризмом.
6 сентября также отмечаются
- Глобальный день поиска талантов,
- День кофейного мороженого,
- День чтения книги.
События 6 сентября:
502 года назад (1522 год) экспедиция Фернана Магеллана на каракке «Виктория» причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие.
335 лет назад (1689 год) Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.
88 лет назад (1936 год) было учреждено почетное звание «Народный артист СССР».
33 года назад (1991 год) Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914-го.
Кто родился 6 сентября:
Советский поэт Геннадий Шпаликов (1937 – 1974).
Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс (1943).
Российский политик и экономист Александр Лившиц (1946 – 2013).
Американский актер Идрис Эльба (1972).
Российский певец Юрий Шатунов (1973 – 2022).