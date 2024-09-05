Почему в Москве все чаще крадут породистых собак

Недавно москвичка получила срок за кражу двух породистых собак - два года колонии. Эта любительница животных отвязывала их от поручня у входа в супермаркет, где они ждали хозяина, отлучившегося за покупкой. Так она сначала увела американского стаффордширского терьера, затем метиса вельш-корги и английского спаниеля. Между тем сообщения о кражах породистых собак в Москве появляются все чаще. Были даже случаи, когда грабители избивали хозяев, отнимая дорогую собаку. Что стоит за этой криминальной сферой?

© Щенки породы русский той-терьер

Собачий бизнес

"В зоне риска собаки-чемпионы и животные, которые представляют особый интерес при получении потомства. Большая часть похищений планируется заранее. В начале "нулевых" чаще всего пропадали сторожевые, охранные собаки и призеры титулованных выставок, а сейчас крадут еще и декоративных собак-компаньонов популярных пород. Эти псы отличаются своей дружелюбностью и любопытством, что облегчает злоумышленникам воровство", - рассказал "РГ" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Но не все так просто. На первый взгляд у человека, который решил украсть, чтобы потом продать кому-то породистую собаку, глаза могут разбежаться от цен. Французская болонка бишон-фризе или чау-чау на рынке стоит 80 тыс. рублей, фараонова собака (ее прародители - мальтийские гончие) - 120, вельш-корги - 135, сиба-ину - 140, кавалер-кинг-чарльз-спаниель - 150, французский бульдог - 160, питбуль прайтер или салюки (персидская борзая) - 200, померанский шпиц или аляскинский кли-кай - 250, американский булли (недавно созданная в США порода) - 450, тибетский мастиф - 550, помски (мини-хаски) - 950 тыс., мальтипу (помесь миниатюрного пуделя и мальтийской болонки) - до 1 млн рублей.

Другие породы, которых также воруют, а затем продают на популярных сайтах, стоят не так дорого, до 30 тыс. - жуликам важно просто побыстрее избавиться от животного.

Казалось бы, кради, торгуй - не хочу... Но дело в том, что породистая собака без свидетельства о родословной больших денег не стоит. "Главная ее ценность - не только она сама, но и документы об ее происхождении. Машину можно украсть на разборку. А что делать с собакой? - задается вопросом ветеринар и заводчик Алексей Ермаков. - Если говорить о щенках, то у ответственного заводчика собака живет в доме или на участке. Любая ее продажа или просмотр щенка проходят в присутствии владельца и никак иначе". В чем же тогда смысл? Почему кража породистых собак все же не редкость?

Украли члена семьи

"Возможно, это месть, желание насолить хозяину, - предполагает эксперт. - Но если, скажем, породистую собаку забрали у магазина, то, скорее всего, ее украли как члена семьи".

Ведь любая собака, даже дворняга, чаще всего - домашний питомец, и эта ценность для ее владельцев может быть гораздо больше, чем стоимость породистого животного. За члена семьи могут отдать любую сумму. И это уже зависит больше от того, насколько богаты хозяева.

По статистике, больше половины жителей России держат животных, и 70% из них считают их именно членами своей семьи. Поэтому, если собака стоит 50 или 100 тыс. рублей, за ее возврат могут попросить вознаграждение и в 200, 300, 500 тыс. И могут и отдать такие деньги, речь-то о близком друге, по сути родственнике. По закону нашедший собаку или кошку имеет право получить вознаграждение за возврат находки. Этим и пользуются мошенники: мол, собака отвязалась, убежала, верну за деньги...

© ГУМВД России по Московской области // В городе Жуковский злоумышленник воспользовался тем, что хозяин зашел в магазин, привязав своего пекинеса к столбу

Витрина достатка

А еще крадут из тщеславия. Возможности самому купить породистую собаку и гулять с ней, чтобы все завидовали, нет, а иметь очень хочется. Вот и воруют или покупают без документов.

"Чаще всего дорогих собак заводят как витрину достатка, - считает президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова. - Мол, вот, смотрите, у меня тоже есть псина по цене иномарки". "Такие люди - жертвы маркетинга, - считает Ермаков. - Они просто ведутся на то, чтобы рассказывать: "у меня сверхдорогая порода". Лишь бы похвастаться, пройти по Патрикам и покрасоваться, - считает Ермаков. - Однажды, сидя там в кафе, я поразился, сколько вокруг гуляет собак-метисов (метис - все равно что дворняга с точки зрения профессионального собаководства), которых хозяева выдают за породистых псов: ходят с метисом на поводке и гордятся. А профи смеются, потому что это не предмет гордости, а предмет глупости".

Друг ждет вас

Мотивов может быть много, но главное - стоит ли овчинка выделки? Ведь продавцы, скорее всего, обманут? Если вы хотите друга, любимого члена семьи, идите в приют. Там есть представители всех пород, в том числе очень дорогих и редких. Есть приюты, где содержат собак определенной породы - хаски, амстаффов и питбулей, овчарок, и так далее. За каждой из таких собак - своя история. Так что если вы мечтали о какой-то конкретной собаке, может быть, стоит поискать ее именно здесь?