Крапива-убийца: что будет если прикоснуться к гимпи-гимпи

«Вас словно облили кислотой и бьют током!», — так описывала свои ощущения после ожога австралийской крапивой гимпи-гимпи профессор Марина Харли. После первого знакомства с растением женщине даже потребовалась госпитализация. С тех пор прошло уже 30 лет, которые Харли посвятила изучению этого растения.

Австралийская крапива

Гимпи-гимпи растет на Юго-Востоке Австралии и некоторых островах Молуккского архипелага (территория Индонезии). Впервые с ним столкнулись европейские переселенцы, прибывшие в Австралию. В 1866 году дорожный инспектор Макмилан рассказывал, как его лошадь была «ужалена» незнакомым кустарником, после чего несколько часов провела в муках, впала в безумие и скончалась.

Ожог на несколько лет

Но, если вы думаете, что боль, сколь бы сильной она не была, длится всего несколько часов, то жестоко ошибаетесь. Те, кому не повезло обжечься гимпи-гимпи, страдают гораздо дольше. Так, например, работник службы по охране парков Эрни Райдер рассказывал, что боль преследовала его почти два года. Первые несколько дней она была невыносимой и не позволяла даже заснуть. Но потом притупилась и стала просто ноющей — неприятной, но терпимой. Впрочем, стоило принять душ, и тело опять начинала раздирать сильнейшая боль, как в первые дни после ожога.

Аллергическая реакция

Ожог гимпи-гимпи не только болезненный, но и вызывает сильнейшую аллергическую реакцию. Вся поверхность кустарника буквально усыпана тончайшими шипами-волосками, которые впиваются в кожу при малейшем прикосновении. Они обламываются и остаются внутри в течение года, выделяя нейротоксин при прикосновении, воздействии воды или изменении температуры. При этом, как рассказывают пострадавшие, место ожога жутко чешется, а не почесать его просто нельзя…

Люди, склонные к аллергии, после ожога на несколько дней лишаются зрения, у них отекает место укуса, шея и голова, наблюдаются сложности с дыханием. Если вовремя не оказать пострадавшему помощь, он даже может скончаться. Известно как минимум несколько случаев, которые оканчивались смертельным исходом.

Вплоть до самоубийства

Но самый неординарный и ужасный случай произошел с британским офицером, который, приняв лист гимпи-гимпи за лопух, подтерся им. Боль была настолько сильной, что пострадавший вскоре застрелился. Даже сложно представить, что испытывал этот умудренный опытом и закаленный мужчина, что решился на подобный шаг.