Была ли у Адама жена до Евы?

Согласно Библии, Бог создал Адама, а потом и его жену — Еву. Однако это вовсе не означает, что созданиями Творца были только эти два человека. О других личностях Священное Писание вполне могло умолчать. Так появилась гипотеза о том, что до Евы у Адама уже была супруга — Лилит, которая потом от него ушла. Почему она это сделала?

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Никакой информации о загадочной Лилит из Ветхого Завета получить не получится. Слово «lilith» лишь однажды встречается в Книге Исайи: «И зарастут дворцы её колючими растениями … И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой».

Автор под «ночным привидением» как раз и подразумевает «lilith». Исследователи Библии утверждают, что в приведённом отрывке речь идёт о неком живом существе, так как бесплотный дух не нуждается в отдыхе. Косвенно эту версию подтверждает современный иврит, с которого слово «лилит» можно перевести как «птица неясыть».

Так откуда же появилась гипотеза, что Лилит была первой женой Адама? В первой главе Книги Бытия говорится о том, что Бог сотворил «человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». При этом во второй главе сотворение женщины описано более подробно: «И навëл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер его… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку». Таким образом, можно предположить, что Ева была второй супругой Адама. Первую же, Лилит, Бог сотворил из земли.

В анонимном тексте на иврите «Алфавит Бен-Сира» рассказывается, что между Лилит и Адамом произошёл конфликт. После появления на свет они тут же поругались. Лилит заявила супругу, что они «равны, потому что оба из праха».

Адам же придерживался другой точки зрения. Видя, что переубедить упрямого мужа не получится, Лилит назвала Невыразимое Имя Бога и улетела прочь. Пришлось Адаму срочно «делать» новую спутницу.

В православной традиции, правда, никакого упоминания о Лилит нет. Церковь относится к рассказам о первой жене Адама как к порождению еврейского фольклора.