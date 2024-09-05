Почему шотландцам запрещали носить под килтом нижнее белье

Среди множества вопросов, которые задают по поводу шотландского килта, не на последнем месте тот, что касается нижнего белья. Чаще всего можно услышать ответ, что это личное дело каждого. Возможно, что сейчас все так и есть, но когда-то существовали традиции ношения этой детали одежды, которые было запрещено нарушать.

Шотландский килт — это не просто традиционная мужская одежда. Это сакральная вещь, напоминающая о высшей мужской доблести и подчеркивающая самобытность всего шотландского народа. Поэтому в Шотландии существовали строгие правила ношения килта. Не одно столетие в народе ходит поговорка: «Настоящий шотландец никогда не наденет нижнее белье под килт». Еще в 16 веке такой запрет был закреплен официально.

Но с чем это связано, разве не было бы логично носить под килтом трусы или рейтузы? В конце-концов Шотландия — далеко не самое благодатное место планеты с точки зрения климата. Давайте разберемся с этим вопросом, а для этого нужно понимать, как устроен настоящий шотландский килт.

Настоящий килт с бельем несовместим

Первые шотландские килты разительно отличались от коротких «юбочек», в которых современные шотландцы щеголяют на фестивалях. Горцы носили вокруг пояса трехметровый плед — «великий килт», закрепляя его на поясе широким кожаным ремнем. Эта одежда появилась именно из-за сурового климата шотландского высокогорья (Хайленда). Для этих мест характерны ливневые дожди, холодные ветра и крайне пересеченная местность с высокими травами.

© Актер Лайам Нисон

Если ходить по влажной траве в штанах, то они будут постоянно влажными, а высушить их в сыром и прохладном климате очень непросто. В 16 веке появился запрет на ношение льняного белья или обмоток под килтом. Это была военная традиция, связанная со спецификой местности.

Горцам приходилось преодолевать пешком большие расстояния, переходя луга с высокими мокрыми травами, пересекая реки, ручьи и озера. В таких условиях обычная одежда промокала, но только не килт. Этот элемент одежды изготавливали из плотной шерсти, практически водонепроницаемой. Во время привалов шотландские воины снимали килты и накрывались ими как пледами.

Нижняя, обращенная к телу сторона килта оставалась сухой и отлично сохраняла тепло. Нижнее белье в Средневековье шили из льняной ткани. Она хорошо промокает и долго сохнет. Если настигая врага или, наоборот, спасаясь от погони, горец промочит исподнее в реке или влажной траве, ему придется долгие часы мириться с мокрой холодной тряпкой в самом чувствительном месте. Стоит ли говорить о том, насколько это вредно для мужского здоровья?

Отсутствие нижнего белья у шотландцев можно заметить в фильме 1995 года «Храброе сердце». В одном из эпизодов горцы, дразня англичан, задирают килты и показывают им голые зады. Так что это не оригинальная режиссерская находка, а настоящий исторический факт.

Запрет на нижнее белье в 20 веке

Проходили столетия, но ничего не менялось. Даже в годы Первой мировой войны шотландцы не носили под килтами ничего. В этот раз так требовал их воинский устав. Практического значения правило уже не имело, так как бои шли в разных климатических условиях. Запрет на ношение нижнего белья стал данью старинной воинской традиции и поднимал боевой дух воинов.

К соблюдению этого правила относились очень серьезно. Каждое утро на построении офицер проходил вдоль строя шотландцев с клюшкой для гольфа, к которой привязывал зеркальце. При помощи этого нехитрого приспособления он заглядывал под килты солдат. Если кого-то заметили в ношении нижнего белья, его ударяли клюшкой и отправляли в казарму снимать трусы. Настоящий шотландец должен чтить доблесть предков, пусть даже таким необычным способом.

Во время Второй мировой войны это правило уже не действовало. Шотландских военных переодели в обычную военную форму, которая была гораздо практичнее. Но и в наши дни некоторые мужчины Шотландии еще придерживаются древнего обычая. В 2015 году в некоторых барах даже ввели запрет на обслуживание посетителей в килтах. Это было связано с тем, что некоторые женщины, перебрав, задирали «юбки» парням. Менеджер одного из пабов описал это так:

«В нашем пабе постоянно большие группы пьющих женщин приставали к мужчинам с вопросами, носят ли те, что под своими юбками, а иногда решали проверить это без какого-либо разрешения от мужчин. Более того, почти каждая норовила заснять то, что под килтом, на камеру своего телефона».

Оказывается, до 80 процентов любителей килтов остаются и сейчас хранителями традиций! Сегодня нет никаких правил, запрещающих носить что-то под этой деталью национального гардероба. Но, как мы видим, большинство представителей сильного пола стремятся вернуться к истокам и чтят память предков.