Почему КГБ не успел добраться до «хозяина» Узбекской ССР

Первый секретарь ЦК компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов находился на этом посту более 20 лет. Он искренне верил, что его окружают верные соратники, но как только разгорелось «хлопковое дело» стало понятно – рядом одни враги. От отставки со скандалом и тюрьмы «хозяина» советской республики спасла смерть. Правда, обстоятельства гибели высокопоставленного чиновника до сих пор вызывают много вопросов.

От учителя до партийца

Шараф Рашидов родился в узбекском городе Джизак. С юных лет он писал стихи, которые публиковались в местной прессе. После школы Рашидов решил стать учителем и поступил в педагогический техникум. Потом Шараф Рашидович некоторое время преподавал в школе, а в 1941 году получил диплом филологического факультета Самаркандского университета.

В годы Великой Отечественной войны Рашидов отправился на фронт, откуда вернулся в 1943 году с тяжёлым ранением.

После войны Шараф Рашидович решил сменить род деятельности и активно занялся партийной работой. Вскоре он стал председателем президиума Верховного Совета, а через 10 лет – первым секретарём ЦК компартии Узбекской ССР.

Разоблачение близко

Позиции Шарафа Рашидовича на «политическом Олимпе» пошатнуло «хлопковое дело». Во второй половине 70-х годов в Узбекистане завели несколько уголовных дел по статьям о коррупции и злоупотреблению властью. По одному из них проходил начальник ОБХСС Бухарской области Музаффаров, «ниточки» от которого и привели следователей к Рашидову.

На тот момент «хозяин» Узбекской ССР не успел наладить отношения с Юрием Андроповым, который сменил на посту Леонида Брежнева, а поэтому назревал серьёзный скандал. Осенью 1983 года республику должна была посетить специальная комиссия, но с её представителями Рашидов так и не встретился. 31 октября он скоропостижно скончался.

Тут же появились версии, что смерть чиновника не была естественной. Якобы его могли убрать сообщники, задействованные в одной коррупционной схеме. Однако, есть и те, кто уверен – испугавшись разоблачения, Рашидов наложил на себя руки.

Официальная версия же звучит следующим образом – скончался от сердечного приступа во время рабочей поездки. В пути Шарафу Рашидовичу неожиданно стало плохо. Он попросил шофёра остановить автомобиль, вышел из него и упал на траву. Его доставили в ближайшую больницу, но спасти врачам пациента уже не удалось.