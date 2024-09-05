Смерть Гитлера: какие страны выразили по этому поводу соболезнования

«Гитлер умер!» – такая новость облетела мир в начале мая 1945 года. Страны тут же разделились на два лагеря. В одном по этому поводу ликовали, а в другом спешили выразить Германии соболезнования.

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Как гласит официальная версия, лидер Третьего Рейха Адольф Гитлер покончил с собой в бункере 30 апреля 1945 года. На следующий день из ставки было сделано следующее объявление:

«Сегодня после обеда погиб фюрер Адольф Гитлер, который во имя Германии и до последнего вздоха боролся против большевизма».

Известие тут же подхватили немецкие газеты, которые так и не написали, что главный идеолог нацизма совершил суицид. Некоторые издания и вовсе описывали его кончину как «героическая».

А вот Иосиф Сталин в смерть противника изначально не поверил. Он считал, что фюрер «спрятался».

Рядом в трудный момент

Главы других государств оказались менее подозрительными. Некоторые поторопились выразить Германии соболезнования. 3 мая японский министр иностранных дел Сигэнори Того встретился с германским послом в Японии, которому высказал свои сожаления о трагической новости.

Примеру Страны восходящего солнца неожиданно последовала Ирландия, которая в период Второй Мировой войны старалась сохранять нейтралитет. Ирландский премьер Имон де Валера, пишет Томас Рикс в своей книге «Черчилль и Оруэлл», от имени правительства европейского государства выразил Германии соболезнования в связи с гибелью Гитлера.

Поступок оказался, мягко говоря, странным, и без последствий не обошлось. В Вашингтоне тут же вспомнили, что на все предложения США выступить против Германии, следовал отказ. И тут такой «плевок в спину»…

Страна лишилась американских кредитов, что, однако, не помешало в 1959 году избрать президентом того самого «инфантильного премьера». Имон де Валера на этом посту оставался до 1973 года, то есть до своего 90-летия.