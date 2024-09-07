Элтон Джон вспомнил, как помирил Джона Леннона и Йоко Оно

Британский певец Элтон Джон вспомнил, как помирил солиста The Beatles Джона Леннона и художницу Йоко Оно. Об этом он рассказал в новом документальном фильме «Элтон Джон: никогда не поздно», пишет People.

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«Вероятно, я был катализатором воссоединения Джона и Йоко», — сказал 77-летний артист.

Элтон Джон имеет в виду неожиданное появление Леннона на концерте Джона в День Благодарения 1974 года в «Мэдисон-Сквер-Гарден».

«Если бы я не сказал ему участвовать в шоу, возможно, он никогда больше не встретил бы Йоко», — делится размышлениями он.

Гитарист Леннона Дэйви Джонстон, ранее заявлял, что Леннон не знал о присутствии Оно на концерте.

«Конечно, они снова сошлись, и у них появился Шон [Леннон]. Он снова влюбился и со всей своей дикостью остановил наркотики, остановил безумие. Я был рад за него», — вспоминает Элтон Джон.

Леннон и Оно впервые встретились в Лондоне в 1966 году и поженились в 1969 году. После они расстались на 18 месяцев и воссоединились в 1974 году.

В октябре 1975 года, у пары родился сын Шон, а в 1980 году на входе в нью-йоркскую квартиру пары в Леннона выстрелил поклонник Марк Дэвид Чепмэн. Спасти певца не удалось.

Накануне Элтон Джон рассказал о своей частичной слепоте.

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