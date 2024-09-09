Cекретная операция Frantic: почему Сталин разрешил США использовали аэродромы на Украине

80 лет назад, в сентябре 1944 года, завершилась основная часть уникальной секретной операции «Фрэнтик» («Неистовый»), во время которой американские летчики совершали челночные вылеты для бомбардировки Германии, Венгрии и Румынии с заправкой и техническим обслуживанием на территории СССР. Почему Сталин разрешил ВВС США использовать советские военные аэродромы на Украине, а на Дальнем Востоке — нет? Чем в 1944 году занимался под Полтавой сын американского президента Рузвельта? Почему во время холодной войны в Советском Союзе и на Западе не любили вспоминать операцию «Фрэнтик» — яркий и наглядный пример боевого братства союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны? Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун.

© Wikimedia // Советские солдаты на полтавском аэродроме, 1944

Убедить «дядюшку Джо»

«Лента.ру»: Когда и у кого возникла идея проведения этой операции?

Михаил Супрун: Идея челночных перелетов как таковая возникла после вторжения Германии в СССР в июне 1941 года, но серьезно ее стали обсуждать после японского нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Американцы после вступления во Вторую мировую войну не только просили Сталина предоставить им советские дальневосточные аэродромы для челночных бомбардировок Японии, но и, если возможно, — требовали от него развернуть в Восточной Азии второй фронт. И если открытие авиатрассы «Алсиб» доказало возможность сотрудничества в воздухе на Дальнем Востоке, то реальную попытку организовать такое сотрудничество в Европе наши западные союзники по антигитлеровской коалиции предприняли при подготовке первой встречи «Большой тройки» в Тегеране.

Долго ли американцам пришлось уговаривать Сталина? И что ему пообещали взамен?

Долго, более двух лет. Поначалу, как я уже говорил, американцы просили Сталина предоставить возможность своим летчикам, бомбившим японские острова, садиться на советские дальневосточные аэродромы. Но это неизбежно привело бы к началу войны СССР с Японией, поэтому Сталин им в этом отказал. Американские летчики, вынужденно совершавшие посадку на советской территории, подвергались интернированию.

Американские и советские военные пишут послание на авиационных бомбах возле тяжелого американского бомбардировщика Boeing B-17 «Летающая крепость». Полтава, лето 1944 года

Не были допущены американцы, лучше знавшие свою технику, и к перегонке самолетов из Аляски в Сибирь по трассе «Алсиб». Этим занимались исключительно советские пилоты. В октябре-ноябре 1943 года на Московской и Тегеранской конференциях, которые с открытием второго фронта в Европе обозначили коренное изменение стратегии антигитлеровской коалиции, американская сторона выдвинула идею челночных перелетов в СССР с территории Великобритании и Италии.

Во время обсуждения этого предложения командующий ВВС США генерал Генри Арнольд, учитывая опыт советско-американского сотрудничества на «Алсибе», предложил СССР по ленд-лизу до 400 самых совершенных бомбардировщиков, которые бы управлялись советскими пилотами, прошедшими, так же, как и на Аляске, обучение в США.

Но Сталин отказался отправить советских летчиков на обучение в Соединенные Штаты

Может быть, еще и поэтому первоначальное название операции «Бейсбол» было изменено на Frantic Joe («Неистовый Джо»). Но поскольку за этим названием явно просматривалась ирония в адрес самого Сталина, которого в США называли Uncle Joe («Дядюшка Джо»), впоследствии за операцией окончательно закрепилось ее сокращенное название — «Неистовый» (по-английски Frantic — «Фрэнтик»).

Старший сержант Энтони Джиойя, пулеметчик бомбардировщика Boeing B-17 «Летающая крепость», пожимает руку советскому солдату. Полтава, лето 1944 года

Немецкие авианалеты

Почему в этой операции не участвовали англичане, которые в 1941 году первыми на Западе заявили о поддержке Советского Союза в борьбе с Гитлером и в критический момент осенних боев под Москвой оказывали нашей стране военно-техническую помощь?

Нет, на самом деле англичане участвовали в операции «Фрэнтик», но ограниченно. Черчилль, не доверяя Сталину, крайне скептически отнесся к этой операции. Но все-таки Великобритания предоставила американским ВВС для ее проведения свои аэродромы и несколько экипажей.

В сентябре 1944 года британские ВВС самостоятельно провели челночную операцию «Параван», которая, по сути, стала составной частью операции «Фрэнтик». В те дни британские «Ланкастеры» с огромными бомбами на борту перелетели в Архангельск, имея задачу уничтожить на пути следования линкор «Тирпиц». Не обнаружив цель, они уже из Архангельска несколько дней спустя атаковали и повредили самый крупный германский корабль.

Советские и американские военные перед совместным торжественным построением на аэродроме под Полтавой. 1944 год

Какие последствия имели немецкие авианалеты на аэродром под Полтавой 22 и 23 июня 1944 года?

Катастрофические. После этого фактически началось свертывание миссии. Из 73 американских бомбардировщиков уцелело лишь девять. Кроме того, на земле оказались сожженными более 20 советских самолетов прикрытия. А германская авиагруппа, осуществлявшая первый налет, вернулась на свой аэродром под Минском без потерь.

Я читал, что тогда ВВС США понесли самый существенный единовременный ущерб за всю войну.

Да, это так. До сих пор остается загадкой, как немцам и венграм (они тоже участвовали в первом авианалете) удалось обнаружить точное местонахождение всех аэродромов, где базировалась американская авиация, и нанести по ним ошеломляющий удар. По одной версии, они получили точную информацию с земли, подтвержденную аэрофотосъемкой. По другой, расположение аэродромов отследил немецкий разведчик, который пристроился в хвост американской эскадре, возвращавшейся под Полтаву с боевого задания.

Неслучайно в германских штабах эта операция получила то же название, что и наименование самонаводящейся акустической подводной торпеды — Zaunkönig (нем. — крапивник). Одновременно с аэродромом под Полтавой в конце июня 1944 года противник осуществил бомбардировку аэродромов возле Миргорода и Пирятина, где тоже базировалась американская авиация. Что очень важно — если бы в ту же ночь самолеты с этих аэродромов не перелетели на запасные площадки в районе Кировограда и на восток, в сторону РСФСР, то советско-американские потери бы были более ощутимыми.

После этих налетов американскую авиагруппу сократили вдвое, а вскоре — втрое. Из 1300 человек первоначального ее состава к июню 1945 года осталось не более 300 человек. Между тем миссия была крайне нужна союзникам, поскольку 6 июня 1944 года началась операция «Оверлорд» — столь долгожданное для Советского Союза открытие второго фронта в Западной Европе — а 1 августа 1944 года вспыхнуло Варшавское восстание.

Посол США в СССР А. Гарриман (второй справа); генерал ВВС США К. Экер (третий слева); генерал-лейтенант ВВС СССР Д.Д. Грендаль (четвертый справа). 1944 год

Рузвельт под Полтавой

В российском фильме «Перегон» 2006 года рассказывается о контактах советских и американских летчиков во время поставки самолетов по ленд-лизу из США в СССР по воздушной трассе «Алсиб». А как налаживалось сотрудничество между американцами и нашими людьми во время операции «Фрэнтик»? Были ли конфликты и недоразумения из-за взаимного недопонимания или недоверия?

С начала операции «Фрэнтик» в июне и до августа 1944 года отношения между американцами и советскими военными я бы назвал товарищескими, хотя и с долей настороженности. К этому времени наши западные союзники открыли второй фронт в Нормандии, а советские войска успешно наступали в Белоруссии и в Карелии.

Пилоты обеих стран внимательно следили за новостями с фронта, отмечая совместные победы

Американцы на аэродромах беспрепятственно показывали свою технику, предоставив СССР радары, антирадарные системы и даже свой суперсекретный бомбовый авиаприцел «Норден». Между тем в советских частях уже действовали приказы, которые строго ограничивали общение с иностранцами.

Это было результатом деятельности сотрудников СМЕРШ, созданного в 1943 году?

Конечно. К тому же с началом Варшавского восстания в августе 1944 года наши союзники по антигитлеровской коалиции пытались использовать аэродромы на Украине для снабжения польской Армии Крайовой, что очень не нравилось Сталину. Отказал Сталин и предложению американцев разместить на советских аэродромах новейшую систему ПВО с радарами дальнего обнаружения. Американцы вновь запросили советскую сторону разрешить эвакуировать челночными перелетами интернированных американских летчиков с Дальнего Востока, что создавало бы для СССР проблемы в отношениях с Японией.

Кроме того, советская сторона часто не соглашалась с выбором объектов бомбардировок союзной авиации, особенно в тех регионах, к которым приближалась Красная армия во время наступления.

Разумеется, политическая ситуация не могла не отражаться и на отношениях между людьми. Где-то с августа 1944 года в отношениях между пилотами и техниками наших стран усилились напряженность, подозрительность, шпиономания. Участились случаи обстрела советскими зенитчиками американских самолетов.

Это правда, что из-за этих инцидентов во время подготовки Ялтинской конференции в начале 1945 года американцы категорически потребовали включить своих представителей в состав расчетов советских ПВО? Ведь именно 57-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион ПВО, которому в феврале 1945 года поручили охранять небо над Ялтой, неоднократно по ошибке обстреливал американские самолеты под Полтавой в 1944 году.

Такие ошибки с «дружественным огнем» допускали не только наземные службы ПВО, но и советские пилоты истребителей, ссылаясь на нарушение американцами коридоров, высот и временных окон полетов. К подобным ошибкам часто вели незнание языка, несогласованность частот маяков привода, стремление перестраховаться.

Поэтому перед встречей «Большой тройки» в Ялте в Крым было отправлено подразделение полковника Хэмптона, возглавлявшего наземные службы на советских аэродромах в операции «Фрэнтик». Действительно, специалисты этого подразделения были прикреплены к расчетам советских ПВО, что обеспечивало согласованность действий союзников в крымском небе во избежание ошибок.

Кстати, Эллиот Рузвельт, сын тогдашнего американского президента, тоже участвовал в операции «Фрэнтик». Он командовал отрядом самолетов-разведчиков, а при подготовке операции в мае 1944 года сопровождал делегацию американских военных в СССР. Спустя несколько лет Рузвельт-младший в своей книге «Его глазами» поделился своими впечатлениями об увиденном в Полтаве.

Из мемуаров Эллиота Рузвельта «И я помню полет, который мы совершили, осматривая аэродромы, выделенные для наших челночных операций; особенно мне запомнился аэродром в Полтаве, который до войны не уступал нашему аэродрому Рандольф в Техасе, а когда мы его видели — находился еще почти в том же разгромленном состоянии, в каком его оставили нацисты. Здесь же я впервые увидел красноармейцев за работой и проникся уважением к энергии, с которой они преодолевают всякие препятствия. Чтобы построить аэродром, русским приходилось ставить на тяжелую физическую работу тысячи нестроевых солдат, и они поразительно быстро и хорошо справлялись со своим делом. Тут же работали и женщины — здоровенные амазонки, которым ничего не стоило перекидывать 50-галлонные бидоны бензина, как мячики. < ... > Приступив к своим челночным операциям, мы настояли на переброске нашего собственного 100-октанового авиационного бензина и бомб с Персидского залива и тем самым загрузили транспорт русских, но они охотно разрешили нам это. < ... > У всех нас создалось впечатление, что русские явно стремились сойтись с нами поближе, сотрудничать с нами. Они выражали свое уважение к американцам, к американским машинам и к высокой организации американской промышленности». Фрагмент из книги Эллиота Рузвельта «Его глазами».

Американский пилот (в центре) и советские летчики рядом с истребителем P-39 «Аэрокобра», поставлявшимся в СССР по ленд-лизу. Один из авиаполков Полтавского аэроузла, лето 1944 года

Неудобная страница истории

Имелись ли в истории Второй мировой войны аналоги этой операции? Или она была уникальной?

Челночные авиаперелеты и попутные бомбардировки в первой половине XX века были привычным элементом тактики ведения боевых действий. Но такая операция с участием Советского Союза во время Второй мировой войны, безусловно, была уникальной.

Почему операция «Фрэнтик» много лет у нас в стране оставалась малоизвестной?

В западной историографии ее считают неудачной. Отечественные историки о ней вспоминают, когда говорят об успешном сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны и о перспективной возможности такого сотрудничества в будущем.

Во многом восприятие значения операции «Фрэнтик» зависит от политической конъюнктуры как в нашей стране, так и на Западе

Неслучайно в годы холодной войны у нас о ней практически ничего не писали. Об этой операции в Советском Союзе вспомнили лишь с началом перестройки.

Американский сержант Чарльз Мэй угощает советского мальчика жвачкой на улице Полтавы. 26 июня 1944 года

Какую роль операция «Фрэнтик» сыграла в советско-американском сотрудничестве на заключительном этапе Второй мировой войны?

В конце войны американский президент Франклин Делано Рузвельт делал все для того, чтобы в лице СССР получить надежного союзника. Он искренне стремился установить с нашей страной максимально доверительные отношения, втянуть ее в мировую экономическую и политическую системы. Операция «Фрэнтик» была, на мой взгляд, одним из важнейших элементов этой политики. Однако у советских лидеров было иное понимание концепции завершающего этапа войны.

Как бы то ни было, в ходе челночных операций 1944 года были разрушены многие стратегические объекты нашего общего врага. Как следствие, тысячи германских танков и самолетов оказались уничтоженными или не смогли из-за отсутствия топлива и запчастей запустить двигатели.

Для советской стороны появление американских самолетов на территории нашей страны стало уникальной возможностью обмена опытом ведения войны и приобретением новейших технологий. А как оценить бесценный опыт непосредственного человеческого общения между нашими людьми и американцами?

Памятник жертвам немецкого авианалета 21-22 июня 1944 года на советском аэродроме под Полтавой. Сентябрь 2012 года

Вот именно в этом и состоит главное значение операции «Фрэнтик». Придет время, и о ней будут писать книги и снимать фильмы.