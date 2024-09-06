Предательство жены: за что супруга Чапаева сдала его белым

Существует версия, согласно которой Василия Чапаева предала его собственная жена, сдав его белым. Это предательство и стало причиной гибели красного комдива. А поступила так супруга Чапаева после того, как Василий Иванович застукал её с любовником.

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Две Пелагеи

Первая жена Василия Ивановича Пелагея Метлина сбежала из дома, когда её муж воевал на фронтах Первой мировой. Девушка бросила на произвол судьбы не только супруга, но и их общих детей. Впоследствии Метлина пыталась вернуть дочь и сыновей, но безрезультатно.

Детей Чапаева от первого брака вскоре стала воспитывать Пелагея Камешкерцева – жена близкого друга Василия Ивановича Петра Камешкерцева. В одном из сражений Чапаев вынес своего погибающего от ранения товарища и перед его смертью поклялся не оставить его семью: жену и двух малолетних дочерей.

Трусливый любовник

Василий Чапаев поселил Пелагею Камешкерцеву вместе со всеми детьми в деревне Вязовка, рядом с городом Николаевск, который переименовали в Пугачёв. Таким образом, Чапаев устроил домашних поближе к месту своей службы. У семьи Чапаевых было целое хозяйство: и живность, и пашня.

Став комдивом, Чапаев перевёз семью в деревню Клинцовка, при артиллерийском складе дивизии. Раз в месяц он навещал Пелагею и детей, предварительно отправляя телеграммы начальнику артсклада Георгию Живоложинову.

Всё было хорошо. Но однажды телеграф дал сбой. Получилось так, что Василий Иванович нагрянул домой неожиданно. Дверь оказалась заперта. В тот момент Камешкерцева уединилась с Живоложиновым, к которому у неверной жены возникли чувства.

В итоге начальник артсклада начал стрелять из-за двери и чуть не ранил Чапаева. Вместе с Василием Ивановичем были его бойцы, которые открыли ответный огонь и выкурили любовника из дома. Но комдив его не тронул.

Предательство жены

После этого случая Пелагея приезжала к Чапаеву, чтобы помириться. Однако Камешкерцеву к военному не пустили. После смерти родителей Чапаева, которые разделяли с Камешкерцевой кров, Пелагея начала, уже не скрываясь, жить вместе с Живоложиновым – об этом говорила внучка Чапаева. Георгий не был примерным семьянином, издевался над детьми Василия Ивановича.

В свою очередь и Камешкерцева счастья не обрела. Говорили, женщину мучила совесть, но не из-за измены, а из-за того, что она предала Чапаева. Камешкерцева, разозлившись на Василия Ивановича, выдала место дислокации его штаба белогвардейцам. По одной из версий, она сделала это вместе с Живоложиновым. В пользу данной теории говорит тот факт, что Живоложинов стал изменять Пелагее именно после гибели Чапаева, так как она была уже не нужна ему. В любом случае одна из дочерей комдива слышала, как Пелагея говорила Георгию: «Я из-за тебя Василия Ивановича предала!».