Леонид Гайдай: кто и почему попал в черный список «короля комедий»

Его называли «королем комедии». Леонид Гайдай действительно подарил отечественному кинематографу множество бессмертных киношедевров. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» – эти фильмы по-прежнему продолжают собирать у экранов миллионы людей, а цитаты из них свободно опознают несколько поколений телезрителей.

В это трудно поверить, но снимавший блистательные комедии Гайдай был довольно жестким человеком, который крайне редко улыбался. Остроумным и непосредственным он позволял себе быть только среди самых близких людей. А на съемочной площадке требовал полного послушания и строгой дисциплины. Даже смеяться над шутками в сценарии актерам было нельзя. Режиссер считал, что это наносит вред результату.

По воспоминаниям актеров, с Гайдаем было сложно работать. А уж если доходило до конфликтов или споров с режиссером, то он без колебаний вносил провинившихся в «черный список» и больше никогда с ними не работал. Это относилось и к самым популярным актерам, даже к тем из них, кто был явным любимчиком и снимался во всех фильмах Гайдая. Кто же и за что попал в «черный список»?

В жизни Никулин и Гайдай дружили. Оба были бывшими фронтовиками и хорошо друг друга понимали. Юрий Никулин сыграл в семи картинах режиссера. Часто роли в сценариях для будущих фильмов Гайдая писались специально под прославленного актера. Например, роль Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке». Каким блестящим оказался результат, всем известно.

То же самое произошло и со сценарием фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Роль управдома и царя Ивана Грозного писалась специально для Юрия Никулина. Когда худсовет выразил сомнение в том, что Никулин годится на роль царя, Гайдай горячо отстаивал кандидатуру любимого актера. В доказательство он таскал повсюду журнал «Наука и жизнь», в котором была напечатана фотография скульптурного портрета – реконструкции внешности Ивана Грозного. В этом портрете действительно просматривалось сходство с Никулиным. Но актер сам отказался от съемок, чем очень удивил и расстроил Гайдая.

Официальной причиной отказа были зарубежные гастроли цирка, в которых Никулин принимал участие. Но в кинематографических кругах поговаривали, что актер просто не верил в успех картины. Он думал, что фильм, основанный на пьесе Михаила Булгакова, который был не в чести у советской власти, не пустят в прокат. И участвовать в заведомо провальном деле актер не хотел.

Гайдай тогда очень обиделся, но все же не перестал общаться с Никулиным. В черный список режиссера он был решительно включен только после того, как еще раз отказался сниматься. На этот раз – в комедии «Не может быть», где ему предложили роль папаши. Вместо Никулина эту роль блестяще сыграл Георгий Вицин, а Никулина режиссер больше никогда не приглашал сниматься в своих фильмах.

Актер Евгений Моргунов обрел популярность именно благодаря тому, что Гайдай выдумал троицу Никулин-Вицин-Моргунов, ставшую впоследствии легендарной. Режиссер снял с участием этих персонажей фильмы «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и «Кавказская пленница».

Конфликт Гайдая с Евгением Моргуновым произошел как раз во время съемок картины «Кавказская пленница».

На просмотр отснятого материала, который периодически устраивался режиссером, Моргунов явился вместе с несколькими поклонницами. Он сам и девицы были нетрезвы и вели себя шумно. Когда ассистентка режиссера потихоньку сделала Моргунову замечание, сказав, что режиссер этого не любит, Моргунов громко ответил: «Подумаешь, тоже мне Феллини!».

После этой выходки Гайдай резко сократил количество сцен с Моргуновым, оперативно отснял их и отправил неугодного актера со съемок домой. Больше он никогда не приглашал Моргунова сниматься в своих фильмах.

Роль в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая в одночасье сделала 19-летнюю Наталью Варлей знаменитой. Но вместе со славой на девушку обрушились и испытания.

На съемках Варлей неожиданно для себя осознала, что Леонид Гайдай питает к ней далеко не отеческую симпатию. Неприятный эпизод произошел после того, как они вместе отмечали день рождения Александра Демьяненко. Гайдай проводил Наталью до гостиницы, затем поднялся с ней на этаж, но вместо того, чтобы направиться к себе в номер, где он жил вместе с женой Ниной Гребешковой, неожиданно протиснулся вслед за Варлей в ее номер и попытался закрыть дверь изнутри. Актриса не позволила этого сделать, но и тогда режиссер не ушел.

Завязалась неловкая беседа, которую резко прервала появившаяся в дверях Гребешкова. «Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе», – вспоминала Наталья Варлей. Окинув мужа и Наталью гневным взглядом, Гребешкова тут же развернулась и вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Режиссер поднялся с кресла и пошел к выходу, Наталья двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался поцеловать юную красотку.

Роман с режиссером, тем более женатым, никак не входил в планы молодой актрисы.

«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», – рассказывала Варлей.

Весь следующий день Гайдай был чернее тучи, но держался подчеркнуто вежливо. А когда съемочная группа возвращалась назад в Москву, неожиданно объявил: в фильме Нину будет озвучивать другая актриса. В результате голосом Натальи Варлей героиня произносит только одну фразу: «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!».

Обо всем этом актриса рассказала только спустя полвека в своей книге «Канатоходка. Автобиография». Надо ли говорить, что Наталью Варлей режиссер никогда больше не приглашал сниматься.

Во время съемок фильма «Бриллиантовая рука» и актеру, и режиссеру очень понравилось работать вместе. Андрей Миронов вполне мог бы и дальше сниматься у Гайдая, и даже войти в пул его любимчиков. Ведь Гайдай славился тем, что некоторых актеров он снимал раз за разом, во многих своих фильмах. Среди них были Георгий Вицин, Леонид Куравлев, Юрий Никулин (до поры до времени), Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Александр Демьяненко и Михаил Кокшенов.

Однако попытка режиссера пригласить Андрея Миронова в свою следующую картину «Иван Васильевич меняет профессию» не увенчалась успехом. Андрей Миронов, который должен был сыграть талантливого афериста Жоржа Милославского, отказался, поскольку уже дал согласие на съемки у Эльдара Рязанова в ленте «Невероятные приключения итальянцев в России». Это обидело режиссера. Но последней точкой в их отношениях стало все же не это.

Настоящей причиной включения Андрея Миронова в «черный список» стало то, что актер сыграл Остапа Бендера в фильме Марка Захарова «12 стульев». Этот поступок актера Гайдай счел предательством, ведь всего за несколько лет до этого он снял свою экранизацию произведения, с Арчилом Гомиашвили в главной роли. Так что Остап Бендер в исполнении Миронова стал для него просто «ударом под дых».

Светлана Светличная, которая сыграла в фильме «Бриллиантовая рука» роковую соблазнительницу главного героя, также попала в немилость Гайдая как раз за этот эпизод. Дело в том, что актриса поспорила с режиссером, предложив снять сцену в гостинице так, как видит она. Режиссер счел ее доводы убедительными и уступил, но осадок остался. Никто не имеет права корректировать работу мастера!