Что такое коридор затмений и каковы его последствия

В сентябре и октябре жители Земли смогут стать свидетелями двух завораживающих астрономических событий — солнечного и лунного затмений. Отрезок времени между ними называется «коридором». Астрологи полагают, что в этот период людей начинают преследовать неудачи, а потому относятся к нему с большой осторожностью. «Лента.ру» рассказывает, действительно ли опасен коридор затмений, что он на самом деле представляет собой, когда и где можно будет увидеть осенние затмения вживую.

Что такое коридор затмений

Солнечное и лунное затмения связаны с орбитальным движением Земли и Луны: они движутся по своим орбитам вокруг Солнца и вокруг Земли соответственно, и в определенные моменты выстраиваются таким образом, что оказываются на одной прямой с Солнцем.

Это приводит к тому, что Земля или Луна перекрывают проникновение солнечного света и таким образом попадают в тень друг друга, что и вызывает затмения.

Иногда Земля в своем движении оказывается между Луной и Солнцем. Тогда она заслоняет солнечный свет и отбрасывает тень на поверхность Луны. Это явление известно как лунное затмение. Чтобы оно произошло, необходимо два условия: полнолуние и положение Луны вблизи одного из узлов ее орбиты. Когда же Луна находится между Землей и Солнцем, она частично или полностью перекрывает солнечный свет, и тень от Луны попадает на Землю. Такое астрономическое событие называется солнечным затмением.

Какими бывают затмения? По типу лунные и солнечные затмения делятся на: Частные, или полутеневые — когда скрывается лишь часть солнечного или лунного диска; Полные — если в результате затмения скрыт весь солнечный или лунный диск; Кольцеобразные -- когда закрывается центральная часть Солнца или Луны, оставляя яркое кольцо.

Коридор затмений — это период между лунным и солнечным затмениями

Длится он около полумесяца. Максимум в год может быть четыре коридора затмений.

Осенний коридор затмений обычно начинается с лунного затмения в начале осени, за которым примерно через две недели следует солнечное затмение. Затем, через полгода, происходит лунное затмение, за которым следует солнечное. Этот цикл повторяется несколько раз, пока орбиты Земли и Луны не выйдут из выстроенного положения. Тогда серия затмений завершается.

Коридор затмений осенью 2024 года

На 2024 год прогнозировалось всего два коридора затмений: весной и осенью. Первый из них уже завершился, он пришелся на конец марта — начало апреля:

Полутеневое лунное затмение — 25 марта 2024 года, 10:13 по московскому времени;

— 25 марта 2024 года, 10:13 по московскому времени; Полное солнечное затмение — 8 апреля 2024 года, 21:17 по московскому времени.

Осенью же коридор затмений расположится в промежутке со второй половины сентября по начало октября:

Частное лунное затмение пройдет 18 сентября 2024 года в 5:44 по московскому времени;

пройдет 18 сентября 2024 года в 5:44 по московскому времени; Кольцеобразное солнечное затмение придется на 2 октября 2024 года, 21:45 по московскому времени.

Особенности осеннего лунного затмения

В общей сложности затмение продлится четыре часа шесть минут.

В сентябре во время лунного затмения можно будет увидеть суперлуние. Так ученые называют период, когда одновременно происходят два явления: полнолуние и максимальная близость Луны к Земле на эллиптической орбите.

Особенности осеннего солнечного затмения

Солнечное затмение 2 октября 2024 года будет похоже на затмение 14 октября 2023 года, которое было видно на юго-западе США, в Центральной и Южной Америке. Его магнитуда составит 0,9326, это означает, что во время затмения Луна закроет около 93 процентов солнечного света. При этом сам спутник будет казаться на 6,4 процента меньше, чем обычно. Это затмение будет довольно долгим — практически восемь минут.

Где будут видны осенние затмения 2024 года

Лунное затмение

Осенью 2024 года лучше всего лунное затмение можно будет наблюдать в следующих городах:

Анкара, Турция; София, Болгария; Детройт, Мичиган, США; Лондон, Англия, Соединенное Королевство; Афины, Греция; Каир, Египет; Гватемала-Сити, Гватемала; Париж, Франция; Гавана, Куба; Рим, Италия; Рио-де-Жанейро, Бразилия Мадрид, Испания; Йоханнесбург, Южная Африка; Брюссель, Бельгия; Сан-Франциско, Калифорния, США; Будапешт, Венгрия; Лагос, Нигерия; Вашингтон, округ Колумбия, США; Сантьяго, Чили; Лос-Анджелес, Калифорния, США Сан-Паулу, Бразилия; Москва, Россия; Берлин, Германия; Лиссабон, Португалия; Амстердам, Нидерланды; Нью-Йорк, США; Бухарест, Румыния; Мехико, Сьюдад-де-Мехико, Мексика; Чикаго, Иллинойс, США; Буэнос-Айрес, Аргентина.

Солнечное затмение

Солнечное затмение в первую очередь смогут увидеть те, кто будет находиться в этот день на востоке Северной и Южной Америки. Если конкретизировать точки на карте, то это остров Пасхи, южные регионы Аргентины и Чили, центральная и юго-восточная зоны акватории Тихого океана, юг США и частично Антарктида.

Локации, где солнечное затмение будет видно лучше всего:

Порт-Локрой, Антарктида; Остров Элефант; Вильяррика, Чили; Ушуайя, Аргентина; Пунта-Аренас, Чили; Остров Южная Георгия; Эль-Калафате, Аргентина; Фолклендские острова.

С территории России оба эти затмения увидеть не удастся

Однако все равно можно стать свидетелями этих астрономических событий — трансляции в прямом эфире будут вестись на YouTube-каналах NASA или The Weather Channel.

В России следующее кольцеобразное затмение Солнца будет видно лишь 1 июня 2030 года.

Как наблюдать за затмениями правильно

Прежде всего для того, чтобы по-настоящему насладиться наблюдением за затмениями, нужна ясная погода, поскольку облака могут затруднить просмотр.

Для тех, кто планирует смотреть на солнечные затмения вживую, важно помнить, что смотреть на солнце невооруженным глазом опасно, даже если его почти полностью закрывает другое небесное тело.

Чтобы не допустить ожога на сетчатке и не повредить зрение, нужна специальная защита для глаз

Как рассказывал «Российской газете» врач-терапевт Андрей Рябков, в качестве «щита» могут выступать солнечные очки или специально сертифицированные светофильтры, а еще картонные гофрированные очки с алюминиевым напылением и сварочные маски.

Кроме того, нельзя вглядываться в солнце долго, лучше, чтобы наблюдение заняло не больше 20-30 секунд. Не стоит использовать фотоаппарат, бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра для наблюдения за затмением.

Солнечное затмение можно сфотографировать на смартфон. Для получения лучшего кадра поможет солнечная пленка, разработанная специально для объективов фотоаппаратов, — она защитит сенсор камеры от солнечных лучей

В крайнем случае можно использовать очки и снимать затмение через них. Чтобы фотография получилась четкой, не стоит забывать про штатив.

Как затмения влияют на человека

Люди нередко связывают лунные и солнечные затмения с происходящими в их жизни переменами. Астрологи считают, что эти астрономические явления начинают влиять на людей за несколько дней до первого затмения и продолжают сказываться на их самочувствии в течение нескольких дней после закрытия коридора.

При этом есть мнение, что лунные затмения больше воздействуют на женщин, а солнечные — на мужчин.

Согласно астрологам, во время коридора затмений у человека могут возникнуть следующие трудности:

перепады настроения;

сложности в общении с окружением;

появление тревоги и других негативных эмоций.

Астрологи кредитами, решать вопросы о наследстве), трудовой сферой (переходить на новую работу, увольняться, менять что-либо в бизнесе) и путешествиями (планировать отпуск или покупать билеты).

Тем не менее с точки зрения науки никакой взаимосвязи между коридором затмений и жизнью человека нет

По утверждению российского астронома, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцента физического факультета МГУ им. Ломоносова Владимира Сурдина, астрологический термин «коридор затмений» вообще не имеет научного обоснования.

А в NASA тем временем считают, что связь коридоров затмения с неудачами в жизни — это не что иное, как когнитивное искажение — психологическое явление, при котором человек фокусируется лишь на той информации, которая подтверждает мнение, в котором он уже убежден, и игнорирует данные, которые могут этому противоречить.

Впрочем, почти половина населения России продолжает верить в астрологию. Правда, с 2008 года доля таких людей в нашей стране все же снизилась с 52 процентов до 42 процентов, подсчитали аналитики ВЦИОМ.