Как «Солист Его Императорского Величества» стал «Народным артистом СССР»

Самыми популярными и любимыми у граждан были, есть и, по всей видимости останутся артисты. Спортсмены, политики тоже люди известные, но народными всегда были только они. У них даже официальное звание есть – Народный артист. В СССР оно было введено 6 сентября 1936 года.

Впрочем, бытует мнение, что все звания не имеют значения, поскольку народными артистов делает именно народ. И вообще, все это выдумки советской власти, которая пыталась взять под свой контроль все сферы деятельности в стране и формализовать жизнь чуть ли не по армейскому принципу. Во многом это так, но все же это не выдумка советской власти — звания артистам стали давать задолго до революции 1917 года.

В Российской империи, также как и сейчас, существовало два звания для артистов. Первое называлось «Заслуженный артист императорских театров» и является прямым аналогом нынешнего звания. Но более высоким, к которому уже тогда все стремились было «Солист Его Императорского Величества» — аналог народного.

Это объясняет факт, которому многие удивлялись и удивляются до сих пор – почему старые артисты, игравшие ещё во времена царской власти, так легко принимали почетные звания от советской власти. Актеры не видели особой разницы между тем что было и стало, сменилось, по сути, только название, которое привели согласно духу времени и случившимся переменам – вместо императора во главу поставили народ.

А они для него и творили – никого диссонанса в сознании быть не могло. Более того, сбывалась давняя мечта творческой интеллигенции – их искусство становилось доступным для широких масс, то есть для народа.

Поэтому уже 13 ноября 1918 года новая власть учредила почетное звание «Народный артист республики». Но впервые его присвоили почти на месяц раньше – 19 октября народным артистом стал Федор Шаляпин. Получилось это из-за импровизации наркома культуры Анатолия Луначарского.

В тот день в Мариинском театре давали оперу Джоакино Россини «Севильский цирюльник», партию дона Базилио исполнял Шаляпин. Присутствовавший на спектакле Луначарский, кстати прозванный «народным артистом кулис», был настолько вдохновлен выступлением, что по окончании спектакля вышел на сцену и объявил о присвоении тому звания «Народный артист республики».

Поразительной была реакция самого Федора Ивановича, который в тот день пел перед красными командирами. Рассказывают, что он вздрогнул от неожиданности: «Я много получал подарков от разных правительств, но этот самый дорогой, потому что я сам из народа».

Дальше новому правительству, по всей видимости, деваться было некуда и через месяц вышел указ об учреждении такого звания. Но вот Шаляпина впоследствии его лишили, когда он уехал из страны в эмиграцию. Восстановлен в звании он был только в 1991 году, так что остается самым первым даже официально.

Также в числе первых народных стала актриса Мария Ермолова. Впоследствии звание стало звучать как «Народный артист РСФСР». Стать народными артистами Советского Союза ни Шаляпин, ни Ермолова в тот момент не могли, потому что самого СССР еще не существовало.

Но даже когда он уже был образован единого для всех республик звания не существовало – в каждой было свое. И вот только незадолго до войны 6 сентября 1936 года вышло постановление Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК, так тогда именовалось правительство) №47, которым учреждалось звание «Народный артист СССР». И первыми стали такие глыбы отечественного искусства, что правительство никак нельзя обвинить в пристрастности: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Василий Качалов, Борис Щукин, Иван Москвин. Всего его получили 14 человек, включая актеров национальных республик.

Впоследствии ежегодно это звание присваивалось в среднем пяти актерам, но в особо урожайные годы доходило и до пятнадцати. Так было иногда при Л. Брежневе, который и сам любил награды и другим их давал с удовольствием. Тем более в то время было кому.

И теперь очень важно понять один момент – звание народного артиста является государственной наградой. То есть имеет тот же статус, что и орден или медаль, и даже могло присваиваться посмертно. Это вовсе не узурпированное государством право помечать кого из артистов стоит любить больше. Тут как раз сам народ всё и решит. Но это признание заслуг от официальной власти.

А всякая награда предусматривает и материальную составляющую – денежные выплаты и льготы. В советское время льготы были существенными – народным полагались квартиры в центре Москвы или города, где они жили, персональный автомобиль, повышенная зарплата. Но самое главное в годы репрессий – звание становилось своеобразной защитой от них. Так что стремление получить его становятся понятными, а интриги хоть и не оправдываются, но мотивация тоже ясна.

Последними народными артистами СССР стали 12 человек в декабре 1991 года, среди них Алла Пугачева и Олег Янковский. С тех пор присваивается звание «Народный артист России», а те, кто получил народного артиста РСФСР приравнены к ним. Но и ставшие народными артистами СССР имеют право его носить. И особых льгот у них теперь нет – все блага зависят от любви народной.