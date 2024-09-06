Опасный звонок: чем рискуют обладатели мобильных телефонов

Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале Canadian Journal of Cardiology (CJC), выявило потенциальную связь между регулярным использованием мобильных телефонов и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Масштабное исследование

Ученые проанализировали данные более чем 444 000 британцев, которые в течение 12 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, включая частоту использования мобильных телефонов. Оказалось, что люди, регулярно совершающие хотя бы один звонок в неделю, имели более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касалось курильщиков и людей с диабетом.

Почему мобильный телефон опасен

Точная причина такой взаимосвязи пока неизвестна, но ученые выдвинули несколько гипотез. Чрезмерное использование смартфона вечером может приводить к нарушению сна, что, в свою очередь, связано с повышенным риском развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Также постоянная доступ к информации и социальным сетям может вызывать стресс и тревогу, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Некоторые исследователи предполагают, что длительное воздействие электромагнитного излучения от мобильных телефонов может вызывать воспаление в организме, что является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что исследование проводилось в период, когда смартфоны еще не были так широко распространены, и их функции были ограничены. Современные гаджеты используются не только для звонков, но и для множества других целей, что может делать их воздействие на здоровье человека еще более выраженным и губительным.