Стюардесса рассказала о секретах богатых пассажиров суперъяхт

Стюардесса раскрыла недостатки работы на суперъяхтах. О секретах богатых пассажиров она анонимно рассказала Daily Mail.

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Женщина отметила, что ее профессия требует огромного количества навыков. На специальных курсах ее учили спасать тонущих, тушить пожар и эвакуировать пассажиров. Часть инструктажа была посвящена действиям в случае захвата судна пиратами. Кроме того, она должна уметь правильно заправлять кровать, собирать букеты, готовить коктейли, резать сигары, нянчить детей, ухаживать за брендовыми вещами и тщательно убираться: например, зубочисткой выскребать пыль из труднодоступных мест.

По ее словам, суперъяхты — это роскошь только в глазах пассажиров. Каюта стюарда настолько маленькая, что там может стоять лишь один человек, и это в лучшем случае. Иногда у них просто нет кроватей, поэтому им приходится спать в прачечной на полотенцах. При этом, как подчеркивает женщина, после 17-часового рабочего дня это не волнует работников — они падают на кровати и сразу засыпают.

«Работа эта изнурительная: ты бесконечно меняешь постельное белье, сортируешь одежду из прачечной, убираешься, затем подаешь еду и напитки, а потом начинаешь все сначала», — объяснила она.

По словам стюардессы, миллионеры на борту нередко употребляют кокаин и пользуются услугами несовершеннолетних проституток. Девушки, работающие на суперъяхтах, почти всегда сталкиваются с домогательствами и со стороны гостей, и со стороны других членов команды. Ей известны случаи, когда капитан принуждал стюардесс к сексу с пассажирами за деньги.

Женщина признала, что не все пассажиры суперъяхт относятся к экипажу высокомерно. Некоторые приглашают стюардов на вечеринки и предлагают им выпить. По ее словам, она устала от всего этого и решила, доработав на нынешнем круизе, остаться на суше.

Ранее сообщалось, что 19 августа возле Сицилии ушла на дно роскошная суперъяхта, на которой британский миллиардер Майк Линч праздновал победу в суде. Жертвами затопления стали семь человек, в том числе сам Линч.