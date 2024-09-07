«Тот, кто убивает друзей». Кто такой Осиэль Карденас Гильен

Информация о том, что в США из федеральной тюрьмы Терре-Хот в штате Индиана выпустили мексиканского наркобарона Осиэля Карденаса Гильена, начала распространяться по мировым СМИ в первых числах сентября. Сегодня это имя почти забыто, но когда-то Гильен был лидером самого жестокого картеля Мексики. «Лента.ру» разбирается в биографии печально знаменитого преступника и в возможных причинах его досрочного освобождения.

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В 1999 году Гильен устроил знаменитое противостояние в Матаморосе

9 ноября 1999 года агент Управления по борьбе с наркотиками США и его коллега из ФБР в компании с местным информатором отправились прокатиться по мексиканскому городу Матаморос в штате Тамаулипас, чтобы узнать, чем занимаются наркоторговцы из картеля Гольфо (CDG). Американцы работали под прикрытием и считали, что угроза минимальна.

Когда они проезжали мимо одного из объектов группировки, за ними увязалось несколько автомобилей. Агенты были вынуждены остановиться, и их сразу же окружили восемь машин картеля. Из них вышли 15 вооруженных бандитов в полной военной экипировке. Более того, некоторые из боевиков были одеты вообще в форму местной полиции.

Затем из автомобиля выбрался Гильен. Он потребовал, чтобы трое тоже вылезали из машины. Те отказались. Чтобы сохранить жизнь, пришлось раскрыть свою легенду. Мужчины заявили, что являются федеральными агентами США, и если с ними что-то случится, то правительство северного соседа разберет Матаморос по косточкам.

После 20-минутной перепалки, которая чуть было не переросла в перестрелку, Гильен разрешил агентам и предателю вернуться в США. На прощанье он сказал, что если их еще раз заметят в Мексике, то в следующие несколько часов они будут молиться всем богам о быстрой смерти.

Это, казалось бы, локальное событие имело огромное значение. Осиэль Карденас Гильен впервые заявил о себе, как о полноправном лидере CDG: раньше его считали одним из мелких подручных боссов покрупнее. Сразу же после противостояния в Матаморосе Гильена внесли в список самых разыскиваемых преступников ФБР, а за его голову назначили награду в два миллиона долларов.

Гильен пробился к власти в картеле с самых низов

Будущий наркобарон родился в Матаморосе 18 мая 1967 года. В 14 лет он переехал в дом своей старшей сестры Лилии и несколько лет пытался вести честную жизнь — работал помощником механика, официантом и рабочим на фабрике. В 19 лет он женился на Селии Салинас Агилар. Судя по всему, тогда же он осознал, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. А палат хотелось. Гильен начал торговать кокаином.

В 1989-м его впервые арестовали, причем среди обвинений значилось и убийство. Однако в тюрьме будущая гроза преступного мира провел всего ночь — утром его выпустили под залог.

Через год он снова оказался за решеткой и снова вышел почти сразу. Видимо, Гильена уже тогда приметили боссы CDG и посчитали ценным активом.

В 1992-м бойкого мексиканца поймали уже американские полицейские в Браунсвилле, штат Техас. При нем была сумка с двумя килограммами кокаина. В 1993 году он получил пять лет тюрьмы в США, однако вернулся на родину уже через год — попал в список на обмен заключенными между странами. В Мексике Гильен оказался на свободе не сразу — выйти по УДО удалось только в 1995-м. Тогда же, как считается, он стал главным связующим звеном между CDG и колумбийскими картелями.

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В конце 1990-х Гильен создал Лос-Сетас

Картель Гольфо — старейшая действующая преступная организация Мексики. Она зародилась еще в 1930-х, почти 40 лет занималась торговлей героином, а с 80-х перешла на кокаин. Впрочем, ко второй половине 1990-х дела там шли не очень хорошо. И именно это позволило Гильену прийти к власти. В 1996 году был арестован лидер картеля Хуан Гарсиа Абрего. Его сразу же экстрадировали в США и приговорили к 11 пожизненным срокам за организацию наркотрафика.

Вакантное место главного босса попытался занять его брат Умберто, но он, как считается, не обладал необходимыми лидерскими качествами, а кроме того, не смог договориться с колумбийскими подельниками. Не дремали и правоохранительные органы, которые последовательно арестовали нескольких вожаков CDG.

К 1999 году главным претендентом на «кокаиновый трон» считался Сальвадор Гомес Эррера — очень авторитетный бандит и близкий друг Гильена. В июле 1999-го он безжалостно расправился с Эррерой, захватил власть в картеле и получил жуткое прозвище «Тот, кто убивает друзей». Всем остальным стало понятно, что этот человек не остановится ни перед чем.

Американские и мексиканские силовики продолжали наседать на CDG. Было создано специальное военизированное подразделение для контроля границы с США. Еще в 1997 году Гильен начал формировать боевое крыло картеля, которое получило название Los Zetas (Лос-Сетас или «Зеты»). Будущий единоличный босс CDG нанял для этих целей молодого офицера мексиканского спецназа Артуро Гусмана Десену.

Он родился в 1976-м в бедной семье и пошел в армию, как говорят, чтобы спастись от нищеты. Юноша быстро проявил себя как невероятно талантливый солдат. К 21 году он успел пройти подготовку в Силах специального назначения США и в Армии обороны Израиля. Десена еще в рядах армии начал получать взятки от CDG. Потом был уволен и направил все свои таланты на службу картеля.

Молодой спецназовец сколотил первый отряд Лос-Сетас из таких же коррумпированных молодых военных, как он сам. Название боевики взяли в честь своего первого командира — во время службы код в радиообмене Десены был Z1.

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Благодаря чудовищной коррупции в правоохранительных органах и армии Мексики группировка не только быстро пополнялась профессионалами, но и получала лучшую экипировку и оружие. Фактически Гильен и Десена поставили на службу CDG настоящую небольшую армию.

Гильена арестовали в 2003-м

С тех пор Лос-Сетас стали настоящей грозой полиции и конкурентов. Прекрасно подготовленные боевики держали в страхе половину Мексики. Они не гнушались ничем. Спецназовцы-дезертиры занимались похищениями, рэкетом, вымогательством, защитой маршрутов поставок кокаина, а главное — невероятно жестокими расправами над врагами картеля.

Появление настолько серьезной силы шокировало не только власти, но и конкурентов. Лидер картеля Синалоа (главного противника CDG) Хоакин Гусман немедленно попытался создать такую же группу, которую назвал Los Negros («Черные»). Впрочем, с «Зетами» тем было не сравниться.

С конца 1990-х по начало 2000-х CDG благодаря боевому крылу, созданному Гильеном и Десеной, терроризировал приграничные районы Мексики и стал главным игроком наркобизнеса.

Но продолжалось все это не так долго. В 2002-м Десену выследили и расстреляли мексиканские военные в ресторане в Матаморосе. А в следующем году после грандиозной перестрелки с представителями властей был схвачен и Гильен.

В 2007 году его экстрадировали в США, а в 2010-м приговорили к 25 годам заключения за организацию наркотрафика. Нужно сказать, что приговор вышел достаточно мягким, учитывая количество подвигов главаря картеля.

Лос-Сетас после этого продолжали набирать силу внутри CDG, а их лидеры все чаще не сходились во мнениях. В итоге в 2010-м, как раз когда Гильен выслушал приговор, боевое крыло окончательно отделилось от бывшей «материнской компании» и стало самостоятельным игроком. Теперь они открыто воюют и с CDG.

Причины освобождения Гильена пока неизвестны

Освобождение Гильена стало большой неожиданностью, по крайней мере, для СМИ. Приговорили его без права на УДО, так что причины этого шага американских властей не вполне ясны: он отсидел только 14 лет из 25.

Впрочем, почти сразу Гильена взяла под стражу миграционная полиция США. Появилась информация, что администрация президента Джо Байдена намерена экстрадировать бывшего наркобарона в Мексику, где против него открыты два дела.

Сообщалось, что отправить Гильена на родину должны были в понедельник, 2 сентября, однако с тех пор никакой новой информации на этот счет не появлялось.

Теперь все гадают, почему решение об освобождении было принято именно сейчас. Сдал ли Гильен какие-то важные данные о бывших подельниках? Или мексиканский суд предъявит ему еще более тяжкие обвинения, чтобы упрятать за решетку навсегда? Более того, вполне может быть, что оказавшись на родине, старый бандит сможет бежать — случаи, когда вооруженные до зубов бойцы картелей отбивали своих у властей, исчисляются десятками.

Но все это только домыслы. Лос-Сетас и CDG давно враждуют друг с другом, да и не имеют уже той власти, что 20 лет назад. Фактически, империя террора, созданная Гильеном 25 лет назад, лежит в руинах и вряд ли когда-нибудь возродится.