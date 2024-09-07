«Золотая баба» и каменный город: какие тайны хранит ХМАО

Ханты-Мансийский автономный округ славится не только нефтегазовыми месторождениями, природными богатствами и северными деликатесами, но и многолетними мистическими загадками. Они связаны со снежным человеком, драгоценным артефактом, таинственным идолом и каменным городом. Подробнее о них — в материале URA.RU.

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Снежный человек-телепат

Некоторые югорчане утверждают, что не раз видели следы странного существа, напоминающего гориллу. Коренные народы Севера называют его Менкв, они считают великана-людоеда самым страшным лесным обитателем.

«Говорят, он часто встречается в районе горы Неройка, у рек Тыкотлово и Грубею, в верхнем течении реки Хулга. Это Березовский район. Есть свидетели, которые его видели», — поделился с URA.RU член регионального отделения Русского географического общества (РГО) в Югре Дмитрий Сотников.

Свидетели встреч со снежным человеком рассказывали, что существо якобы обладает телепатическими способностями и внушает человеку парализующий страх.

«Зимой он не встречается. Скорее всего, впадает в спячку, как медведь», — добавил собеседник агентства.

Спрятанный золотой идол

Также среди северных народов ходит легенда про «золотую бабу». Идолу, отлитому из золота, поклонялись древние предки ханты и манси.

«Мистический артефакт описан еще в летописях как божество, фигурка из золота в богатых одеждах и мехах. При экспансии русских в Западную Сибирь ее спрятали. Местом захоронения считалось слияние Оби и Иртыша, так называемое Белогорье», — рассказал Сотников.

До настоящего время артефакт не найден.

Богиня, исполняющая желания

Еще одним хантыйским идолом, якобы исполняющим желания, считается «каменная старуха». Священное место находится в поселке Согом. Артефакт нашли в лесу на Полуденной горе этнографы регионального отделения Российского географического общества в Югре.

«Мистическое назначение "каменной старухи" — исполнение желаний через подношение. А предварительный смысл артефакта — обозначение середины древнего пути из бассейна реки Конда в бассейн Иртыша или Оби», — рассказал Сотников.

Каменный город, где жил богатырь

Древнее поселение расположено у подножья скалы в верховьях реки Северная Сосьва в Березовском районе. Народ манси считает его священным местом. По легенде, там якобы жил богатырь с дружиной, пока его не погубила жена.

«Вероятно, это был форпост на пути через Урал в Сибирь. То есть крепость, где взимали дань с проходящих», — пояснил Сотников.

В 2025 году в этом месте запланирована экспедиция с раскопками.