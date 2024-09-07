Почему Сталин одобрил использование США украинских аэродромов

После нападения Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года и вступления США во Вторую мировую войну американцы просили Сталина предоставить им советские дальневосточные аэродромы для челночных бомбардировок Японии и по возможности развернуть в Восточной Азии второй фронт. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун.

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Но Сталин ответил США категорическим отказом, поскольку это неизбежно привело бы к началу войны СССР с Японией. Поэтому американские летчики, вынужденно совершавшие посадку на советской территории, подвергались интернированию.

Как пояснил Супрун, открытие авиатрассы «Алсиб» в 1942 году доказало возможность сотрудничества между СССР и США в воздухе на Дальнем Востоке, а реальную попытку организовать такое сотрудничество в Европе западные союзники по антигитлеровской коалиции предприняли при подготовке первой встречи «Большой тройки» в Тегеране.

«В октябре-ноябре 1943 года на Московской и Тегеранской конференциях, которые с открытием второго фронта в Европе обозначили коренное изменение стратегии антигитлеровской коалиции, американская сторона выдвинула идею челночных перелетов в СССР с территории Великобритании и Италии», — Михаил Супрун, доктор исторических наук.

Алсиб — воздушная трасса между Аляской (США) и СССР, построенная и начавшая действовать в 1942 году. Являлась советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых из США в СССР по договору ленд-лиза.

Во время обсуждения этого предложения командующий ВВС США генерал Генри Арнольд, учитывая опыт советско-американского сотрудничества на «Алсибе», предложил СССР по ленд-лизу до 400 самых совершенных бомбардировщиков, которые управлялись бы советскими пилотами, прошедшими, так же как и на Аляске, обучение в США. В результате Сталин согласился предоставить для челночных операций ВВС США советские аэродромы на Украине, в районе Полтавы, но категорически отказался отправить советских летчиков на обучение в Соединенные Штаты.

«Бейсбол» с «дядюшкой Джо»

Как пояснил собеседник «Ленты.ру», Сталин также отказался от предложения американцев разместить на советских аэродромах новейшую систему ПВО с радарами дальнего обнаружения. Супрун предположил, что, возможно, еще и поэтому первоначальное название операции «Бейсбол» было изменено на Frantic Joe («Неистовый Джо»). Но поскольку за этим названием явно просматривалась ирония в адрес Сталина, которого в США называли Uncle Joe (Дядюшка Джо), впоследствии за операцией окончательно закрепилось ее сокращенное название — «Неистовый» (по-английски Frantic — «Фрэнтик»).

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях советских и американских военных во время проведения операции «Фрэнтик», историк отметил, что до августа 1944 года они были товарищескими, хотя и с долей настороженности. К этому времени наши западные союзники открыли второй фронт в Нормандии, советские войска успешно наступали в Белоруссии и в Карелии. Пилоты обеих стран внимательно следили за новостями с фронта, отмечая совместные победы.

«Американцы на аэродромах беспрепятственно показывали свою технику, предоставив СССР радары, антирадарные системы и даже свой суперсекретный бомбовый авиаприцел "Норден", — рассказал ученый. — Между тем в советских частях уже действовали приказы, которые строго ограничивали общение с иностранцами».

«Политическая ситуация не могла не отражаться и на отношениях между людьми», — Михаил Супрун доктор исторических наук.

С началом Варшавского восстания в августе 1944 года наши союзники по антигитлеровской коалиции пытались использовать аэродромы на Украине для снабжения польской Армии Крайовой, что очень не нравилось Сталину.

Армия Крайова (от пол. Armia Krajowa «Отечественная армия») — массовая организация движения Сопротивления в Польше. Образована на рубеже 1939-1940 годов как общенациональная армия в составе подпольных военно-политических и административных структур, подчинявшихся правительству в эмиграции, для возрождения независимой Польши в довоенных границах. Вела антигерманскую и антисоветскую деятельность. Организовала Варшавское восстание 1944 года, после его подавления немецкими войсками структуры Армии Крайовой были разрушены; 19 января 1945 года было объявлено о ее роспуске.

Кроме того, советская сторона часто не соглашалась с выбором объектов бомбардировок союзной авиации, особенно в тех регионах, к которым приближалась Красная армия во время наступления.

По словам историка, в результате с августа 1944 года в отношениях между пилотами и техниками наших стран усилились напряженность, подозрительность, шпиономания.

Участились случаи обстрела советскими зенитчиками американских самолетов.

Такие ошибки с «дружественным огнем» допускали не только наземные службы ПВО, но и советские пилоты истребителей, ссылаясь на нарушение американцами коридоров, высот и временных окон полетов.

«К подобным ошибкам часто вели незнание языка, несогласованность частот маяков привода, стремление перестраховаться», — резюмировал Супрун.

В итоге все эти факторы привели к сворачиванию миссии американских ВВС на территории Советского Союза.

Операция «Фрэнтик» — серия челночных боевых вылетов бомбардировочной авиации США во время Второй мировой войны (весна-осень 1944 года) с авиабаз в Великобритании и Южной Италии с дозаправкой и техническим обслуживанием на трех советских аэродромах в СССР (Полтава, Пирятин, Миргород). Оттуда самолеты проводили бомбардировки территории Венгрии, Румынии и Германии по пути на свои базы в Южной и Западной Европе.