Y-хромосомный Адам: где жил предок всех современных мужчин

Его называют Y-хромосомный Адам. Он жил примерно 240 тысяч лет назад. Предположительно в Западной Африке, на берегу Атлантического океана. Все современные представители сильного пола — его потомки. Не следует думать, что наш общий предок был одинок на Земле. Одновременно с ним существовали и другие мужчины, но их род по какой-то причине прервался. Со временем потомки Y-хромосомного Адама вытеснили всех других мужчин на планете.

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От отца к сыну

Особенность человеческой Y-хромосомы в том, что она передается исключительно от отца к сыну, то есть по мужской линии. Именно эта особенность и позволила на основании анализа ДНК мужчин из разных концов света отследить и вычислить потенциального общего предка. Правда вопрос о времени его жизни пока недостаточно изучен, и разброс результатов у разных исследовательских групп превышает 100 тысяч лет.

Это связано с тем, что для более точных результатов необходимо проанализировать очень большое количество ДНК современных мужчин. Желательно — разных рас и национальностей. Да и в этом случае оценка будет приблизительной, так как мутации в ДНК могут происходить с разной скоростью. А именно по их примерному количеству в единицу времени и проводится расчет.

Адам и Ева

По всей видимости Адам жил примерно в одно время с «матерью» всех современных женщин — Митохондриальной Евой. Та обитала в Восточной Африке. Так что парой они с Адамом не были. Просто все современные обитатели планеты унаследовали от них: Y-хромосому — мужчины, и митохондриальную ДНК — женщины. Именно поэтому они и получили такие имена — Адам и Ева — так как являются последними общими предками нынешних мужчин и женщин.

На лицо ужасные, добрые внутри

Интересно, как выглядели предки современного человека? Судя по всему, именно в период жизни Адама и Евы уже примерно сложился человеческий облик, близкий современному. Так что слова из песни "Остров невезения", которую поет герой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке" не совсем им подходят — все было, скорее, наоборот. На лицо это были почти обычные люди с характерными для неандертальцев анатомическими особенностями: скошенным лбом, более выраженными надбровными дугами, широким носом и мощными скулами.

Но покладистым нравом они точно не отличались. В те времена только наметилось появление социальных групп, а до понятий этики и морали было очень далеко. Так что ни красотой, ни добротой Адам точно не отличался…