Кулаки мужчин: от чего на самом деле зависит их размер

В старину на Руси ценились могучие мужчины с косой саженью в плечах и огромными кулаками. Ведь именно кулаки были основным оружием в драке. Но действительно ли размер кулака зависит от телосложения? Или это устоявшийся стереотип?

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Генетическая предрасположенность

Ученые Броудовского института США проанализировали ДНК и физические параметры 35 тысяч мужчин и сопоставили их между собой. Оказалось, что за размер кулака отвечают более 400 генов. Чем больше в геноме человека нуклеотидов, влияющих на клеточный рост участков тела и метаболизм коллагена, тем крупнее кулаки.

Место рождения

Имеет значение и место рождения. Исследователи из Университета Теннеси установили, что крупные конечности характерны для людей, рожденных в суровых климатических условиях — на севере или в горах. По-видимому, большой размер кулаков позволяет им легче переносить холода. А вот у жителей теплых стран с мягким климатом кулаки меньше.

Телосложение

Непропорционально большие кулаки у человека хрупкого телосложения — это, скорее, редкость. Обычно размер конечностей соответствует телосложению. Чем крупнее мужчина, тем больше у него кулаки. В целом это логично, известно, например, что размер сердца кореллирует с размером кулака.

Профессия

В принципе, мышцы ладони вполне можно развить. Если человек с раннего возраста занимается тяжелым физическим трудом, то у него крепкие мускулы и большие кулаки. А вот у представителей творческих профессий — музыкантов, художников, врачей все наоборот.

Кстати, что касается драки, то размер кулака имеет значение, но не является в этом вопросе решающим. Здесь сказывается ряд факторов. Куда более важна сила и техника удара.