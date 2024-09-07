Восстание Соловецкого монастыря: почему взбунтовались монахи

Летом 1668 года произошло уникальное для мировой истории событие – православная армия осадила православный монастырь. Бунтарями оказались монахи Соловков. Осада их обители продлится долгие восемь лет, а потомкам будет известна как Соловецкое стояние.

И монастырь, и крепость

Соловецкий монастырь в те времена выполнял не только религиозные функции. Он был одним из форпостов России на севере. Толщина стен крепости составляла 5-7 метров, высота – 8-11. Обороняли её монахи, но обученные ратному делу. В их распоряжении находились 90 пушек, 900 пудов пороха и большие запасы ручного огнестрельного оружия.

Поводом для длительной осады стала церковная реформа, затеянная патриархом Никоном в 1653 году. До Соловецкого монастыря дошёл слух, что в Москве начали креститься не двумя, а тремя перстами. Данное новшество требовалось внедрить и на Соловках – соответствующие служебные книги от патриарха в обитель поступили в 1657 году.

Указание Никона в монастыре проигнорировали, ведь ещё в 1639 года его с позором изгнали из крепости. Правда, сделать головокружительную церковную карьеру ему это не помешало. Никон стал митрополитом Новгородским и Великолукским, но про инцидент на Соловках не забыл. Так он начал всячески притеснять оказавшуюся в его подчинении соловецкую братию.

Бунт в монастыре

Главным идеологом восстания явился старец Никанор. Его в 1653 году выбрала братия в настоятели, но вот в Москве кандидатуру не поддержали, пытаясь навязать игумена Варфоломея. В ходе мятежа 1666 года Варфоломей был низложен, а Никанор занял его место.

Царь Алексей Михайлович поддержал Никона и Никанора с соратниками в феврале 1668 года назвал раскольниками и предписал «соборных и рядовых старцев, которые святой соборной и апостольской церкви не противны и нам, великому государю, послушны» немедленно покинуть острова.

Разногласия мирным путём решить не удалось, а поэтому к стенам монастыря и был послан отряд стрельцов. Восьмилетняя осада оказалась событием вялотекущим. Летом стрельцы прибывали к монастырю и пытались вразумить иноков, а перед наступлением холодов отбывали на большую землю. Так повторялось из года в год.

Вскоре монастырь стал пристанищем беглых крестьян, стрельцов, казаков, а поморы в обход царского запрета поставляли на Соловки продовольствие. Государь понимал, что ситуация выходит из-под контроля, а поэтому приказал стрельцам проявить рвение в борьбе с бунтовщиками и не покидать территорию перед наступлением зимы.

Стольник Иван Мещеринов, которому было поручено усмирить неподконтрольную братию, у беглого инока Феоктиста выведал слабое место в оборонительных укреплениях. Благодаря полученной информации крепость удалось взять 1 февраля. Из 500 защитников монастыря в живых остались только 14. Кстати, сам Алексей Михайлович скончался ровно через неделю после подавления восстания.