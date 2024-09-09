Тайны тверских подземелий: Иван Грозный, партизаны, немцы…

Для того, чтобы приобщиться к «неведомому», вовсе не обязательно отправляться за тридевять земель за границу, в России ничуть не меньше интересных и загадочных мест. Например, всего в 200 километрах от Москвы в Тверской области есть город Старица, известный своими пещерами-каменоломнями. Объект без преувеличения легендарный, а вот его реальная история практически отсутствует.

История Старицы вроде как очень богата, если верить учёным, в городе любил бывать сам Иван IV Грозный, а титул князя Старицкого носил его двоюродный дед…

Местный монастырь не интересен, это «новодел», построенный (как бы «реконструированный в первозданном виде») около десяти лет назад. Высоченный арочный мост через Волгу, открытый в 1963 году гораздо любопытней, а больше тут достопримечательностей и нет. Все сюда едут смотреть пещеры.

Они есть, их много, правда, расположены они не в самом городке, а поблизости. Но подземелья, действительно, впечатляют. Входов несколько, и каждый ведёт к своему объекту. Есть залы площадью более тысячи квадратных метров, в ряде мест потолок достигает высоты семи метров. Хватает и невероятного: кто-то когда-то вырезал аккуратные ряды колонн, какие-то каменные «столы» и прочие конструкции. Кто, когда, зачем?

Историки путаются. Считается, что это были каменоломни, вот только никаких следов известнякового бизнеса в городе не обнаружено. Совсем. Входы в пещеры — самые обыкновенные лазы, через них никто не станет таскать каменные глыбы, это просто невозможно. Нет и дорог, по которым из пещер возили камень к реке. Да и рядом, прямо на берегу Волги, есть многочисленные скальные выходы, камень можно добывать открытым способом.

Но не добывали, какой-то информации о том, что в Старице этим когда-либо занимались, не сохранилось. Да, могли, благо, река под боком. Грузи на баржи и отправляй к месту строек. Тем не менее данный промысел в тех местах почему-то развит не был. Просто факт.

© Вход в одну из пещер // tosbs.tverlib.ru

Но пещеры-то есть, причём искусственность залов и проходов не вызывает никакого сомнения. Более того, есть версия, что все катакомбы представляют собой единую огромную сеть, связанную друг с другом. Единой карты не существует, её никогда и не было, по сути, большая часть подземелий либо малоисследована, либо вовсе не изучена. Так как это никому не нужно.

Каких-либо выдающихся археологических находок здесь не обнаружено, хотя учёные периодически вещают, что местные жители спасались под землёй от монголо-татар и татаро-монгол.

Есть версии и про то, что там некогда обитали всякие кроманьонцы и прочие питекантропы. Но и они, судя по всему, очень аккуратно за собой прибрались.

В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы вошли в Старицу 12 октября 1941 года, но долго там не задержались. Уже 1 января 1942-го город был освобождён, хотя как раз с этим периодов связано больше всего легенд в плане пещер.

Основных версий три. Согласно первой при отступлении наши оставили где-то в глубине каменоломен массу оружия и боеприпасов, все подходы заминировали. Вторая — во время оккупации тут скрывались партизаны, и чтобы каратели не просочились в катакомбы, входы заминировали. Как вариант — заминировали уже немцы дабы Russische Partisanen не смогли выбраться наружу. И, наконец, третья — при отступлении уже гитлеровцы спрятали там много-много всякого разного добра. И традиционно всё заминировали.

Фактами всё это никак не подтверждается. РККА оставила Старицу очень быстро. Освободили город так же быстро, как и потеряли. То есть ни наши, и н фрицы просто не имели времени и сил что-то там спрятать. О каком-либо партизанском движении за два с половиной месяца оккупации ничего не известно, хотя входы в катакомбы педантичные немцы, действительно, могли и заминировать. На всякий случай.

«Как мне рассказывали родители, после войны, действительно, были отдельные случаи подрывов в пещерах. Но потом вызвали сапёров и те там всё вычистили, больше ничего не взрывалось. Никаких складов оружия и боеприпасов в подземельях никто и никогда не находил, хотя, конечно, искали. Просто так, ради интереса.

В моём детстве у знакомого парнишки был дамский пистолетик, он выменял его у мальчишек, те вроде как обнаружили его где-то в пещерах. Если, конечно, не врали. Был это самый настоящий муляж, так как даже ствол был полностью забит ржавчиной, не говоря уже про все остальные внутренности. Но он его отдраил шкуркой, а потом отполировал, блестел этот Walther знатно. Участковый обо всём узнал, игрушку изъял, посмеялся, и выкинул её в речку. Про иные находки мне ничего не известно», — рассказывает коренной житель города Юрий.

Один из подземных залов называется «Библиотека Ивана Грозного», согласной одной из легенд она спрятана как раз где-то тут. Но её не ищут, так как всем понятно, что это ненаучная фантастика. Ровно как байка про некие кости «великанских животных» (динозавров, мамонтов пещерных медведей, саблезубых тигров, иные версии), которые валяются где-то в дальних неведомых закоулках. В сказки давно уже никто особо не верит.

Партизанские-советские-немецкие склады тоже давно уже особо не ищут, так как толку с этого ноль. Даже если где что и есть, то всё это давно сгнило, а проблемы с полицией никому не нужны. Секретной партийной кассы Мартина Бормана там точно нет, а остальное ценности не представляет. Да и мины никто не отменял, если склад таки имеется, то они могли и остаться.

Координаты выходов во все пещеры несложно найти в интернете, там же есть приметы, фотографии, видео и даже описания подземных маршрутов. Пользоваться услугами местных гидов особого смысла нет, так как толку от этих провожатых немного. Лазить по пещерам в тех местах не особо любят, опасное это дело. Да, до известных мест доведут, но и денег сдерут прилично. В зависимости от того, насколько дорогая у вас машина…

Внутри, действительно, довольно интересно, но никаких особых чудес нет. Углубляться в дальние проходы не следует, они идут неизвестно куда и на несчётные километры. Поэтому стоит ограничиться «баянными» достопримечательностями. Даже они заставляют крепко задуматься о том, что именно это было. Точно не каменоломни, но зачем-то же люди вгрызались в известняк.

Больше всего это похоже на какие-то бункеры, с непонятной целью устроенные в скальной породе. Просто так подобную титаническую работу никто делать не станет, значит, на то была насущная необходимость. Спрятаться от бомбардировок или что-то в этом роде. Однако подобные теории как-то не стыкуются с официальной исторической картиной про лапотных вятичей-кривичей, вооружённых деревянными вилами и дубинами. Бункеры есть, а тех, кто их построил, почему-то нет. Что-то не сходится.