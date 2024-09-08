Приметы и поверья на 8 сентября: что нельзя делать на Наталью-Овсяницу

По народному календарю 8 сентября отмечается Наталья-Овсяница. К этому времени крестьяне старались завершить сбор овса и начинали готовить блины и другую выпечку из овсяной муки.

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В этот день категорически нельзя лениться, ссориться, сквернословить и обижаться на близких и чужих. Также на Наталью-Овсяницу запрещено переедать, иначе в доме долгое время не будет достатка.

Женщинам на Наталью-Овсяницу не рекомендовалось ходить в лес, считалось, что весь сентябрь рядом с людьми бродит нечисть, которая может увести за собой.

8 сентября было принято проводить разные обряды. Обязательно нужно было отведать блюда из толокна. Это способствовало благополучной уборке овса и богатому урожаю в следующем году. Также в этот день срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия.

Если к 8 сентября листья березы и дуба не опали, будет суровая зима. Много рябины – зимой будет морозно. Туман утром – ждите тепла. Дятел стучит в лесу – к дождю.