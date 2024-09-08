Как Вениамин Вайсман стал королем советских аферистов

Вениамин Вайсман по праву может считаться одним из самых выдающихся мошенников СССР. Его знали под фамилиями Трахтенберг, Ослон, Зильберштейн, Рабинович, Кузнецов, а свою «карьеру» будущий король советских аферистов начал с совершения мелких краж.

Уроженец города Житомира Вениамин Вайсман встал на преступный путь в возрасте девяти лет. Тогда его «коньком» были карманные кражи. Спустя несколько лет «регулярных тренировок» Вайсмана можно было считать уже первоклассным «щипачём». Для того чтобы правоохранительные органы не вышли на след, Вениамин старался не находиться долго в одном городе. До начала Великой Отечественной войны он успел попрактиковаться в Москве, Киеве, Ленинграде, Одессе, Свердловске.

Правда, далеко не всегда ему удавалось выйти «сухим из воды». Его ловили и отправляли в места не столь отдалённые. В 1944 году он совершил очередной побег из лагеря, но отморозил конечности. В результате карманник лишился ног и одной руки. После официального освобождения осенью 1945 года Вениамину пришлось переключиться на новый вид деятельности. Так он стал мошенником.

Жертвами Вайсмана становились не рядовые советские граждане, а высокопоставленные сотрудники различных министерств и ведомств. По различным данным, хитрому мошеннику удалось обвести вокруг пальца до 25 чиновников.

Последним из них оказался министр тяжёлого машиностроения Николай Казаков. Собственно, благодаря ему и удалось арестовать Вайсмана. Мошенник решил ничего не скрывать, и рассказал следователям о причинах, которые побудили его начать вести такой образ жизни. На тот момент задержанный успел скопить вполне приличное состояние и даже «заработать» на отдельную квартиру.

Мошенник вспомнил об одном эпизоде, который произошёл с ним во время работы на заводе. На тот момент Вайсман был уже инвалидом. Тогда в цех наведался какой-то чиновник, который грубо оттолкнул калеку-рабочего. После такого отношения Вениамин решил начать мстить всей советской системе.

Сотрудники МУРа прониклись историей мошенника и даже помогли ему получить место в Доме инвалидов в Оренбургской области. Там Вайсман и скончался в 1969 году.