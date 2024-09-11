Почему бывших американских президентов не сажают в тюрьму

50 лет назад президент США Джеральд Форд официально простил своему предшественнику Ричарду Никсону все выявленные и невыявленные преступления, выведя его тем самым из так называемого Уотергейтского скандала. Дело, связанное с попыткой незаконного прослушивания командой Никсона штаба Демократической партии, породило уникальные явления в политической истории Соединённых Штатов — в частности, единственную добровольную отставку президента и единственный случай, когда главой государства стал человек, который не принимал участия в выборах даже в качестве вице-президента. Кроме того, именно после отставки Никсона противоборство между республиканцами и демократами в США вышло на новый уровень, констатируют аналитики.

© Президент США Ричард Никсон, апрель 1974 года

«Любой ценой узнать о противнике больше»

Республиканец Ричард Никсон был вице-президентом США в 1953—1961 годах, когда государство возглавлял Дуайт Эйзенхауэр. Однако стать хозяином Белого дома Никсон не смог, так как проиграл в 1960 году президентские выборы демократу Джону Кеннеди. Восемь лет спустя Никсон решил снова испытать судьбу, и на этот раз удачно: 5 ноября 1968 года он был избран президентом.

По словам историков, ряд грамотных внешнеполитических решений создал прочную основу для переизбрания Никсона на новый срок. Он способствовал разрядке международной напряжённости: совершил рабочий визит в Китайскую Народную Республику и посетил Москву, где подписал договор о сокращении стратегических вооружений. Президент выдвинул доктрину, направленную на сокращение участия США в локальных конфликтах по всему миру, и взял курс на прекращение войны во Вьетнаме. Также он выступил с инициативой о переводе службы в американской армии на контрактную основу, что было воспринято обществом крайне позитивно с учётом непопулярности «вьетнамских» призывов. Никсон, напоминают специалисты, сумел стабилизировать и национальную экономику, несмотря на ряд проблем в этой сфере. Кроме того, в его каденцию США совершили высадку человека на Луне. На этом фоне повторное участие Никсона в выборах в 1972 году выглядело логичным и ожидаемым.

17 июня 1972-го в штаб-квартире демократов, расположенной в вашингтонском архитектурном комплексе «Уотергейт», были задержаны пять человек. Охранник здания во время обхода обратил внимание, что автоматическая защёлка на одной из дверей заклеена липкой лентой. Поначалу он не придал этому значения и просто оборвал скотч. Однако во время следующего обхода охранник снова увидел липкую ленту на язычке замка. Заподозрив, что происходит нечто противоправное, он вызвал полицию. Среди задержанных оказался бывший штатный сотрудник ЦРУ. Остальные были также связаны с американскими спецслужбами — в частности, через антикастровское движение. Одеты взломщики были в деловые костюмы, а «работали» в хирургических перчатках. У них изъяли подслушивающие устройства и более $5 тыс. Правоохранительные органы быстро выяснили, что за проникновением в офис Демпартии мог стоять Белый дом, но в администрации президента отрицали свою причастность к произошедшему.

Историки до сих пор не могут до конца понять, зачем команда Никсона пошла на такой риск. Ведь демократы в это время только готовились к избирательной кампании и вряд ли cтали бы хранить или обсуждать в своём офисе что-то полезное для оппонентов. По одной из версий, окружение Никсона на всякий случай искало любую информацию, связанную с деятельностью оппозиции, так как перед президентом всё ещё стоял призрак его поражения в 1960 году.

«Цель политической разведки — любой ценой узнать о своём противнике больше, чем можно почерпнуть из официальных источников. Шпионская деятельность всегда была неотъемлемым элементом любой победоносной стратегии», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества «Знание» Константин Блохин.

Однако существует и предположение, что Никсона могли спровоцировать (случайно или целенаправленно) на организацию проникновения, которое в дальнейшем обошлось ему очень дорого.

«Ходили слухи, что демократы готовятся вбросить очень серьёзную «информационную бомбу» о смерти Джона Кеннеди, способную сильно дискредитировать республиканскую администрацию. Никсон мог захотеть разобраться в происходящем и заодно выяснить, каковы планы демократов относительно предвыборной кампании. В итоге никакой информационной сенсации не последовало, а «бомбой» стало само проникновение в Уотергейт», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Прошёл по грани»

Уотергейтская история не помешала Никсону выиграть президентские выборы. Он одержал победу в 49 штатах. Такой успех до сих пор не удалось повторить никому из американских политиков.

© Ричард Никсон празднует победу на выборах

Однако после переизбрания у президента США начались большие проблемы. Пресса привлекла внимание общественности к возможному санкционированию главой государства незаконных действий. Особенно значительный вклад в этот процесс сделали корреспонденты The Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернштейн. Они ссылались на ряд анонимных источников, самый информированный из которых фигурировал в их расследовании под псевдонимом Глубокая Глотка. Позже журналисты даже опубликовали книгу «Вся президентская рать».

© Ричард Никсон во время инаугурации в 1973 году

Участники взлома были осуждены в январе 1973 года, однако скандал на этом не завершился. Сенат создал особый комитет под руководством демократа Сэма Эрвина для расследования случившегося в Уотергейте. Свидетелем обвинения стал уволенный Никсоном экс-советник президента Джон Дин. Параллельное расследование проводила вневедомственная комиссия, созданная по поручению Никсона новым генеральным прокурором Элиотом Ричардсоном. Её работой руководил бывший представитель Соединённых Штатов при рассмотрении дел в Верховном суде Арчибальд Кокс.

В ходе расследования обнаружилось, что по приказу Никсона разговоры в Овальном кабинете записывались. Это сразу заинтересовало и сенат, и комиссию Кокса, так как могло помочь выяснить степень вовлечённости президента и его окружения в противоправные действия. Никсон отказался предоставлять материалы, сославшись на право руководителя исполнительной власти не отчитываться перед законодательной. Но это выставило его не в лучшем свете в глазах общественности.

© Комплекс «Уотергейт»

Осенью 1973 года на фоне обвинений в коррупции подал в отставку вице-президент США Спиро Эгню. Этот шаг не был связан с Уотергейтским скандалом, но усилил общий негативный фон вокруг Белого дома. Новым вице-президентом стал лидер республиканского меньшинства в палате представителей Джеральд Форд.

Ощущая ослабление своих позиций, администрация Белого дома начала зондировать возможность компромисса с участниками официального расследования. Никсон согласился передать записи, но не напрямую Коксу, а посреднику-сенатору, который бы подготовил на их основании доклад. Кокс участвовать в такой схеме отказался. Разгневанный президент потребовал от генпрокурора снять Кокса. Однако ни генеральный прокурор, ни его заместитель этого делать не стали и подали в отставку. И лишь новый исполняющий обязанности министра юстиции (эта должность совмещена с постом генпрокурора) Роберт Борк наконец уволил Кокса. Происходящее только усилило раздражение общественности, вызванное действиями Никсона.

© Штаб-квартира демократов в Уотергейте

Новому главе спецкомиссии Леону Яворски Белый дом наконец передал аудиоматериалы из Овального кабинета. Но оказалось, что часть записей стёрта и не подлежит восстановлению. Весной 1974 года ряд представителей окружения Никсона были осуждены за препятствование правосудию.

Хотя прямых доказательств того, что Никсон приказал организовать проникновение в Уотергейт, предоставлено так и не было, некоторые записи свидетельствовали о попытках президента повлиять на следствие. В американском парламенте была запущена процедура импичмента. Никсон не стал дожидаться её результатов и 9 августа 1974 года подал в отставку. Это стало единственным в истории случаем досрочного добровольного прекращения исполнения обязанностей при жизни президента США.

© Джеральд Форд во время инаугурации

Исполняющим обязанности главы государства стал Джеральд Форд. Впервые Соединённые Штаты возглавил человек, который не победил на выборах в качестве президента или вице-президента. 8 сентября 1974 года Форд помиловал Никсона за все преступления, которые тот мог совершить.

«Никсон пошёл на добровольную отставку, чтобы его отрешение от власти не приняло позорную форму импичмента. Он буквально прошёл по грани. До этих событий в американских законах не прописывались все тонкости того, что может и что не может делать президент. После Уотергейтского скандала были проведены реформы, направленные на то, чтобы взять институт президентства под больший контроль конгресса. Вторым последствием скандала стало возникновение в отношениях между республиканцами и демократами отношений в стиле «око за око, зуб за зуб». Последствия этого наблюдаются до сих пор», — рассказал Владимир Васильев.

© Арчибальд Кокс, руководитель расследования по уотергейтскому делу

И всё же законодательная власть позволила Никсону прибегнуть к уловке и таким образом избежать позора.

«Бывших американских президентов в тюрьму не сажают. Вне зависимости от обстоятельств это персоны высшего уровня. Таков общественный консенсус. Что бы президент ни сделал, он потом катается по миру, читает лекции и пишет книги за колоссальные гонорары. Действуя в интересах элит, глава государства в США затем освобождается от ответственности», — подытожил Константин Блохин.

Личность информатора под псевдонимом Глубокая Глотка была раскрыта только в 2005 году. Им оказался заместитель директора ФБР Марк Фелт, который объяснил свои действия нравственными соображениями. А слово «Уотергейт» стало нарицательным — с тех пор именно так называют крупные политические скандалы.