Становятся ли сейчас ураганы сильнее

В целом, по словам экспертов, ураганы действительно становятся сильнее. По мере увеличения средней температуры планеты они превращаются в более интенсивные и разрушительные природные силы.

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В 2022 году команда учёных выяснила, что сегодня вероятность экстремальных сезонов ураганов в Атлантике в два раза выше, чем 40 лет назад. Отчасти это связано с повышением температуры поверхности моря, так как это даёт больше энергии для развития и усиления штормов.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год отмечается, что за 40 лет штормы в Северной Атлантике стали чаще перерастать в «крупные ураганы» (категории 3 и выше) и усиливаться быстрее. Это делает сложным их прогнозирование и подготовку к ним.

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Ураганы классифицируются по шкале от 1 до 5 в зависимости от максимальной устойчивой скорости ветра.

Исследователи обнаружили также, что повышение уровня моря из-за изменения климата привело к тому, что наводнения в Новом Орлеане оказались на 60%, чем в 1900 году.

Кроме того, поскольку атмосфера теперь удерживает больше влаги, чем раньше, то количество экстремальных осадков увеличилось на 11%.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, показали, что скорость, с которой ураганы следуют по поверхности Земли, также замедлилась на 10% за последние 70 лет. Это значит, что проливные дожди перед штормом будут длиться дольше.

Хотя сложно связать какой-либо один ураган с изменением климата, доказательства неопровержимы: в условиях глобального потепления ураганы становятся более интенсивными, продолжительными, непредсказуемыми и разрушительными.