Какую форму пупка наши предки считали правильной

У каждого человека форма пупка зависит от множества факторов и отличается уникальностью. Не в последнюю очередь на внешний вид этой части тела влияет способ завязывания отростка пуповины, особенно так было до развития профессионального родовспоможения.

Повивальные бабки на Руси использовали один, но простой, твердый узел, который в дальнейшем формировал крупную, глубокую и широкую ямку в центре живота. Если во время родов возникала угроза жизни младенца, то повитухам было не до точности завязывания узла, ведь они, как могли, пытались спасти дитя. И в таком случае, если ребенок выживал, то наспех завязанный узел пуповины влиял на форму пупочной ямки – получалась неровная или выпуклая. Как, впрочем, зачастую и случившаяся врожденная патология, тоже сказывалась на дальнейшем состоянии человека и даже на его внешности. Поэтому форма пупка говорила знающим людям о том, были ли проблемы со здоровьем у данного человека во время его появления на свет или нет.

Так еще один из первых русских врачей допетровского периода, Петр Постников, отмечал, что у русских пупок всегда выглядит большим, в отличие от азиатов или европейцев, и это – «гоже». В этом смысле, ему, как лекарю, таким образом было удобнее работать с пациентом, но не только потому, что форма пупка помогала в сборе анамнеза. Есть и другое удобство в «большой и глубокой» ямке на животе русских.

«Правильщики»

В народном врачевании на Руси манипуляции в области пупка были важной терапией. В книге Кадыкова А.Г. и Крейдлин Г.Е. «Части тела в русском языке и в русской культуре: признак, цвет», говорится, что центр живота человека с глубокой пупочной выемкой являлся местом, в котором лекари, да и не только русские, осуществляли массаж внутренних органов больному человеку. При помощи определенных манипуляций – ритмичных сдавлений и собирании складок живота руками, врачеватели выполняли диагностику и лечение желудочных и кишечных проблем, мышечных болей, воспаления суставов малого таза. Такой практикой обладали повивальные бабки, некоторые кузнецы и скоморохи, и о ней даже говорилось в «лечебниках» Аптекарского приказа XVII века.

Целителей, применявших подобный массаж, в народе называли «правильщиками», поскольку они, согласно ненаучному пониманию болезни, просто «правили» пупок — направляли его руками в нужную сторону. О приобретенных болезнях в допетровской Руси знали мало; живот можно было надорвать во время тяжелой работы, он болел после физического наказания, из-за отравления, во время беременности и родов. Остальные внутренние и внешние недомогания считались Божьей карой или происками демонов. Но во всех подобных случаях пупок действительно часто смещается со своего центрального расположения, меняет цвет, и вот тогда лекари и должны были его «исправить». То есть, фактически они массажно улучшали или вернее, ускоряли работу желудка, перистальтику кишечника, быстрее выгоняя из организма яды, «расправляли» гладкую (надорванную) мускулатуру живота, (поврежденные) суставные связки малого таза и даже корректировали предлежание плода.

Таким образом, получалось, что правильный пупок на Руси – крупный, глубокий, с широкой ямкой – то есть, когда-то хорошо завязанный повивальной бабкой во время нормальных родов. И в дальнейшем, он должен располагаться у человека в центре живота, что говорит о его хорошем здоровье, даже если когда-то над ним и поработал «правильщик». Ведь сейчас пупок «правильный», а значит, с телом человека все в порядке.