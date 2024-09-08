Почему фильмы Жак-Ива Кусто считают фальсификацией

Изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто открыл миллионам людей завораживающий мир морских глубин. «Подводная одиссея команды Кусто» и другие ленты, снятые французским исследователем, считаются образцом документального кино. Однако на самом деле, картинка, показанная зрителям на экране, часто была далека от реальности.

Ложь и жестокость

В 1956 году Жак-Ив Кусто и его команда выпустили сенсационный по тем временам фильм «В мире безмолвия». Новаторский метод французского исследователя – подводная съёмка – позволил документальной ленте завоевать премию «Оскар». Кусто до последних дней снимал кино и телепрограммы, побывав буквально во всех уголках земного шара.

Основу фильмов Кусто, конечно, составляли настоящие кадры жизни дикой природы, особенно под водой. Но после смерти Капитана в 1997 году члены его съёмочной группы открыто заговорили о том, что ради зрелищности Кусто не гнушался фальсификациями. Для зрительского успеха требовался драматизм и яркие сюжеты, а этого можно было добиться лишь постановочными способами.

Даже фильм «В мире безмолвия» не обошёлся без элементов фальсификации. На камеру ныряльщик Андре Лабан симулировал симптомы кессонной болезни. Кусто на три часа поместил Лабана в декомпрессионную камеру и выражал беспокойство по поводу его здоровья. В действительности аквалангист перенёс погружение вполне благополучно. Но Кусто знал, как из рядового события сделать «шоу».

«В наших фильмах было много всяких вещей, которые на поверку не так уж достоверны, как кажутся», — признавался Лабан.

Несмотря на имидж защитника живой природы, Жак-Ив Кусто допускал на съёмках жестокое обращение с морскими обитателями.

Многие помнят историю спрута, который якобы совершил «побег» из бака, в котором находился, а затем заковылял по палубе судна «Калипсо». Пойманный ныряльщиками осьминог, конечно, был самым настоящим, но вот сбегать он никуда не собирался. Поэтому члены команды Кусто подсыпали ему в воду хлористый отбеливатель. Испытывая боль, головоногий моллюск выбрался наружу.

Зловещей фальшивкой оказался и сюжет о двух морских львах, которых съёмочная группа обучила ползать по палубе. Львы умерли, потому что их слишком долго держали без воды. Тогда Кусто приказал заменить их двумя другими львами, не посвящая зрителей в тайну подмены. Об этом в 1998 году рассказал телекомпании BBC член экипажа «Калипсо» Альбер Фалько.

Ещё один соратник Кусто Вольфганг Ауэр рассказал о фальсифицированном поединке акул. Чтобы стравить двух хищников, водолазы наносили им раны.

Кусто ловил дельфинов и держал их в таких условиях, что они разбивали себе головы о бетонные стенки бассейна в Монте-Карло. Добиваясь эффектных кадров, подручные режиссёра заставляли животных повторять движения много раз. В результате истощённые обитатели глубин погибали.

Официально «Фонд Кусто» отрицал все подобные обвинения. Но кое-какие примеры жестокости Капитана зрители его фильмов видели своими глазами. Однажды в погоне за стаей кашалотов «Калипсо» травмировал винтом детёныша, которого пришлось добить из дробовика. После этого его труп скормили акулам. Кроме того, члены команды Кусто на камеру глушили рыбу динамитом и взрывали коралловые рифы. Как писал сын морского исследователя Жан-Мишель Кусто, для его отца «цель иногда оправдывала средства».

Кусто и мораль

«Человек в красной шапочке» не только «защищал» природу, уничтожая её. В других вопросах морали он тоже придерживался нестандартных взглядов. Прежде всего это касалось его личной жизни. Ещё при жизни своей первой жены Симоны Жак-Ив Кусто начал сожительствовать со своей будущей второй супругой Франсин Трипле, которая родила ему детей вне брака. Из-за этого возникли две разные соперничающие «династии» потомков Кусто.

А по отношению к человечеству Жак-Ив Кусто стоял на позициях мальтузианства. Размышляя о динамике природных процессов, всемирно известный француз приходил к чудовищным выводам. В 1991 году Кусто, озабоченный перенаселением планеты Земля, заявил в интервью, что «население мира должно быть стабилизировано, и для этого мы должны уничтожать 350 000 человек в день». Подобные высказывания вряд ли нуждаются в комментариях.