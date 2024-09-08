Похоронная баня: самая страшная традиция русских

Баня на Руси считалась особенным местом. В парилке устраивали дружеские посиделки, свидания, мылись, поправляли здоровье. Неудивительно, что со временем в древнерусской культуре сложились определённые банные традиции, самой жуткой из которых можно считать так называю «похоронную баню».

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Баня у славян и финно-угорских племён была своеобразным родовым храмом. В этом месте до принятия христианства почитали духов умерших родственников и поклонялись богам. Парную наши предки рассматривали как «приграничный объект» между явью (мир живых) и навью (мир мёртвых). Как раз в бане и переходили границу между двумя мирами умершие люди после ритуального омовения.

Например, карелы, а также жители Минской и Новгородской губерний, растапливали специальную похоронную баню. Родственники должны были плачем зазвать душу только что скончавшегося родного. После «исполнения» обрядового причитания, участники обряда начинали сами принимать водные процедуры. При этом категорически запрещалось накидывать пар, чтобы случайным образом не обварить невидимый дух покойника.

Провожая же усопшего в последний путь, гроб с телом непременно на некоторое время оставляли у стен бани. Это делалось для того, чтобы умерший успел попрощаться с этим местом.

После же возвращения с кладбища все, кто принимал участие в траурной процессии, в обязательном порядке должны сначала посетить баню, чтобы помыться и попариться. Только после этого можно было садиться за поминальный стол.

Существовал также обычай растапливать баню накануне сороковин. В этот вечер в помещении развешивали вещи покойного. Баню же должны были принять все гости поминок. Далее они приглашались за стол, который старались накрыть максимально разнообразно. Существовало поверье, согласно которому большое количество яств радовало покойника, непременно присутствующего при таком застолье. Считалось, что в этот момент он находится в своём земном доме в последний раз, а поэтому прощается с родными и всем, что ему было так дорого при жизни.

Но бани для умерших родственников протапливали и на другие важные поминальные даты. Православные священники активно выступали против этих языческих проявлений, но победить народное суеверие так и не удалось.