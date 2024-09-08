Как американцы получили за «досадные навигационные ошибки» по заслугам

В 1944 году в районе югославского города Ниш произошла трагедия. Американские Lightning «по ошибке» влетели в зону расположения советских войск, атаковали технику и людей. В результате погибли 34 человека, а ещё 39 оказались ранены. Но аналогичные инциденты возникали и с нашей стороны. В прицел советских лётчиков попадали не только немцы. Героем одного из них стал ас Иван Кожедуб.

© Русская семерка

Работа над ошибками

Боевые столкновения с американскими самолётами стали происходить всё чаще к концу 1944 года. Изначально их пытались списать на военную неразбериху, но позже стало понятно – США не желают ограничивать свою свободу в небе. Правда, вскоре американцы получили за «досадные навигационные ошибки» по заслугам.

Легендарный советский ас Иван Никитович Кожедуб во время Великой Отечественной войны сбил 64 немецких самолёта (включая первый немецкий реактивный истребитель МЕ-262).

В апреле 1945 года его ждал ещё один неожиданный бой – под Берлином. Он вспоминал, что встретил в воздухе «Летающие крепости» союзников, от которых заградительной очередью отогнал пару немецких Messerschmitt, за что в ответ был атакован американскими истребителями прикрытия.

«Кому огня? Мне?!», – возмутился прославленный ас и, перевернувшись, быстро сблизился с ними.

К этому моменту Кожедуб по белым звёздам на крыльях понял, что ему противостоят самолёты США.

Первую машину советский ас сбил точным попаданием в фюзеляж, а потом с успехом атаковал второго.

Всё тайное становится явным

Американский лётчик, пилотировавший второй сбитый Кожедубом Mustang, с трудом, но всё же посадил свой летательный аппарат. Уже на земле он заявил, что его подбил «Focke-Wulf с красным носом».

Но инцидент всё же стал достоянием гласности, несмотря на заявление американца. Дело в том, что на советские истребители к этому времени стали ставить фотокинопулемëты, фиксирующие мельчайшие подробности боя. После проявки плёнки командование оказалось в курсе произошедшего. Правда, Кожедубу посоветовали забыть об этой победе и существовании фотодоказательств. Командир дивизии Савицкий так Ивану Никитовичу и заявил:

«Эти победы – в счёт будущей войны».

Как в воду глядел. В середине XX века Кожедуб командовал 324-й истребительной авиадивизией в Северной Корее. Зная непоседливый характер аса и профессиональные качества, ему запретили подниматься в боевые вылеты, так как советская власть боялась спровоцировать международный скандал. Но разве «какой-то там запрет» мог удержать на земле выдающегося лётчика?