Резня в Ханапепе: как американцы совершили массовое убийство филиппинцев на Гавайях

100 лет назад на Гавайских островах произошло массовое убийство американскими силовиками бастующих филиппинских рабочих, известное как Резня в Ханапепе. Как минимум 16 протестующих были убиты, более 100 отправлены под суд. По словам историков, власти США сделали всё возможное, чтобы эта история была забыта. Широкой общественности так и не стали до конца известны все детали произошедшего.

© Мост через реку Ханапепе

«Самое настоящее рабство»

Соединённые Штаты аннексировали Гавайские острова в 1898 году. Одной из форм экономической эксплуатации региона стало массовое создание плантаций сахарного тростника. При этом американцы столкнулись с нехваткой дешёвой рабочей силы. Её стали искать в Японии, Корее, а также на Филиппинских островах, которые США превратили в свою колонию по итогам Американо-филиппинской войны 1899—1901 годов.

«Американцы, можно сказать, экспериментировали с подбором выгодной для себя рабочей силы. Население Японии было в то время нищим, а Филиппины просто являлись зависимой территорией. Считалось, что, если платить филиппинцам какие-то деньги и давать знакомую работу, вроде уборки сахарного тростника, они будут вести себя тихо. Ведь филиппинцы были покорённым народом, который американцы всерьёз не воспринимали», — рассказал в интервью RT писатель и востоковед Дмитрий Косырев.

Согласно данным, которые приводятся в американской публицистике, с 1907 по 1924 год американцы завезли на Гавайские острова свыше 37 тыс. филиппинцев, притом что в середине 1920-х всё население Гавайев оценивалось примерно в 323 тыс. человек.

«Хотя местным плантаторам и нужны были рабочие руки, платить нормальную зарплату и создавать достойные условия жизни своим работникам они не собирались», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По его словам, филиппинским рабочим платили от 90 центов до доллара за десятичасовой рабочий день, который на практике мог затянуться и на 12, и на 14 часов, а выходные плантаторы объявляли на своё усмотрение.

«То, что получающие баснословные прибыли плантаторы делали с филиппинскими работниками, было узаконенной формой бесчеловечной эксплуатации. За формальным статусом наёмного труда скрывалось самое настоящее рабство», — заявил Лидовской.

В 1920-е годы филиппинский работник на Гавайских островах получал $20—25 в месяц. Четверть этих средств он тратил на простейшую еду, ещё два доллара — на стирку одежды, а большую часть оставшихся денег отправлял родным на Филиппинские острова.

© Кофейные плантации в районе Ханапепе

Такие условия труда привели к возникновению среди иностранных рабочих на Гавайях протестных настроений. Первыми создавать профсоюзы и выходить на забастовки стали японцы. К ним присоединилась и часть филиппинцев.

Представители профсоюзного движения сельхозрабочих требовали поднять им зарплату до двух долларов, установить восьмичасовой рабочий день и уравнять оплату труда мужчинам и женщинам.

Массовое убийство в Ханапепе

На гавайском острове Кауаи активность протестующих рабочих на общем фоне была относительно низкой. По данным американских публицистов, из 5576 местных работников в 1924 году к забастовочному движению присоединились всего 575 человек.

Около полутора сотен филиппинцев на Кауаи бастовали в здании школы японского языка в городке Ханапепе, остальные заняли рисовый склад в населённом пункте Капаа. Местное население сочувствовало протестующим и оказывало им помощь.

«Мы до сих пор толком не понимаем, с чего начался конфликт в Ханапепе, и ориентируемся преимущественно по материалам из американских СМИ, сотрудники которых владели информацией далеко не в полной мере. Я далёк от мысли, что люди, доведённые до отчаяния, были «добрыми и пушистыми». Поэтому с полной уверенностью утверждать, кто там первым применил силу, проблематично», — рассказал Косырев.

Согласно версии американских СМИ, 8 сентября 1924 года в Ханапепе приехали двое молодых рабочих, не присоединившихся к забастовке. Они хотели купить себе обувь, но попались на глаза участникам стачки. Бастующие, недовольные тем, что не все филиппинцы поддерживают их, силой увели этих парней в здание школы.

О произошедшем узнал заместитель местного шерифа Уильям Кроуэлл. Чтобы избежать эскалации конфликта, он пошёл на хитрость и получил у прокурора ордер на якобы арест удерживаемых в школе парней.

Он прибыл в Ханапепе 9 сентября 1924 года в сопровождении около 40 вооружённых силовиков, включая снайперов. На переговоры в здание он взял с собой четырёх человек.

Согласно полицейскому отчёту, после предъявления ордера участники забастовки передали Кроуэллу двух парней. Однако, когда заместитель шерифа стал возвращаться к машине, несколько протестующих двинулись за ним, выкрикивая оскорбления и размахивая в воздухе ножами. Находящиеся на холме снайперы открыли огонь по участникам стачки. В ходе конфликта были убиты 16 протестующих. Смертельные ранения получили четверо силовиков. Кроуэлл также был ранен. По мнению Егора Лидовского, данные о количестве погибших бастующих могли быть занижены американскими СМИ.

Участники забастовки стали разбегаться, но сотрудники шерифа окружили и арестовали более 100 из них. На Кауаи прибыли подразделения Национальной гвардии США.

Гавайская ассоциация сахарных плантаторов выплатила по $500 семьям погибших силовиков. Родным убитых филиппинцев представители американского бизнеса выдали в общей сложности $75 — в среднем менее $5 на семью. Погибших рабочих похоронили в общей траншее, местонахождение которой неизвестно.

Большинство выживших участников забастовки получили по четыре года тюрьмы, остальным присудили по 13 месяцев лишения свободы. Несколько человек оправдали. Часть осуждённых в дальнейшем депортировали. Силовики, устроившие массовое убийство, не получили даже выговора.

«В дальнейшем эту печальную историю буквально закопали и старались о ней не вспоминать», — отметил Дмитрий Косырев.

По словам Егора Лидовского, трагически завершившиеся протесты никак не повлияли на отношение американских плантаторов к иностранным наёмным работникам. Условия их труда стали улучшаться только десятилетия спустя. При этом действия силовиков США в Ханапепе не были чем-то исключительным. Похожие подавления протестов происходили в различных регионах Соединённых Штатов.