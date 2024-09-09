Как греки помешали персам завоевать мировое господство

300 спартанцев во главе с царем Леонидом задержали огромное персидское войско, прославили себя так, что вспоминаем и через тысячелетия, но еще не спасли Грецию. Враг не отступил. Произойдет это только после решающего поражения, которое случится в битве при Платеях 9 сентября 479 года до нашей эры.

© Битва при Платее // wikipedia.org

Прошло десять лет после Марафонского сражения, и персы снова нацелились на Грецию. Царь этой великой державы Ксеркс, сменивший умершего отца Дария I Великого, заявил, что солнце должно вставать только перед одной страной и это будет Персидская держава.

Сразу стоит заметить, что Персия являлась частью античного мира и для греков не была чем-то уж совсем чужеродной, как потом варвары для Рима. Поэтому у Ксеркса было много союзников, причем добровольных, среди греческих полисов и в этом новом походе он опирался на них. Покориться не захотели лишь некоторые, среди которых оказались Спарта и Афины.

Поход в 480 году до нашей эры у Ксеркса не задался с самого начала. Во всяком случае, все пошло не так как ему мечталось. Вначале бурей снесло мост через Гелиспонт (Дарданеллы), так что пришлось выпороть море – натурально послал солдат с розгами. После этого новый мост уцелел.

Потом вот царь Леонид с объединенными силами успешно сдерживал гигантскую армию в узком Фермопильском ущелье, пока предатель не провел врага в тыл козьими тропами. Тогда он остался, чтобы задержать врага, а основному войску приказал отступить.

С ним было еще 1100 греков из других полисов, а спартанцев вот да, только 300 человек. В живых из них остался только один – Аристодем. За это безобразие, что не дал себя убить, на родине прозвали трусом. А при Платеях выяснится, что это герой и самый искусный воин во всем греческом войске.

Персы захватили Афины, но проиграли в морском сражении при Саламине Фемистоклу. А вот это было уже серьезно. Персидская империя Ахаменидов держалась исключительно на мифе о непобедимости персидской армии. Сразу возникла угроза восстаний в основной, континентальной части страны. Ксеркс вынужден был срочно уехать в столицу, чтобы предотвратить возможные волнения.

Но вместо себя он назначил чрезвычайно талантливого полководца Мардония. Тот покинул захваченные, но оставленные жителями Афины и ушел на зимовку в союзную персам Фессалию на севере Греции. Афиняне вернулись, но по весне Мардоний снова занял Афины.

Тогда они взмолились в Спарте о помощи. Те долгое время после гибели Леонида не помогали. Но тут опасность была уже прямая – враг у границ царства. На их клич откликнулись остальные греческие полисы и удалось собрать весьма приличную армию. Возглавил ее Павсаний – регент при малолетнем сыне царя Леонида.

© Сцена битвы при Платее. Иллюстрация 19 века // wikipedia.org

Геродот называл 100 тысяч, но современные историки склоняются к более скромной цифре в 40 тысяч. Но и это большущая армия, даже в более поздние Средние века или близкое нам время Наполеоновских войн не всякий раз удавалось собрать такую силу.

Но у персов было еще больше – по Геродоту 350 тысяч войска! В реальности, полагают, около 70 тысяч. И не только персов – более 20 покорившихся народов поставляли своих солдат. Значительную часть армии Мардония составляли союзные им северные греки – потомки покоренных дорийцами ахейцев.

Он вышел навстречу объединенной греческой армии и встал лагерем на реке Асоп, который укрепил. Там была равнина и можно было использовать конницу – основную ударную силу персов.

Павсаний встал на противоположном берегу, как раз вот недалеко от города Платеи. Там была местность холмистая, затруднявшая применение конницы. И начал провоцировать Мардония, чтобы тот перешел реку и напал на него там. Постоянно сдвигал лагерь ближе к воде. Но долгое время соблазнить не мог.

Тут надо сказать, что было пророчество – эту битву выиграет тот, кто останется на своей стороне реки. Еще и поэтому обе армии не хотели ее переходить.

При этом Мардоний постоянно тревожил греков мелкими вылазками. Однако в одной из них был убит его, как бы сейчас сказали, заместитель – Масистий. Греки в свою очередь не давали пользоваться водой, а основной источник чистой воды и вовсе сумели засыпать.

Но и у Мардония получилось перехватить этими вылазками обоз с продовольствием для греческой армии. Тогда Повсаний, чтобы не растягивать путь обозам, перенес лагерь к самому городу. Отступление к Платеям шло тремя отдельными колоннами.

Вот тут Мардоний не выдержал и перешел реку – грех было не использовать такую возможность разбить врага по частям. Сражение началось с нападения на левую колонну.

© Павсаний, приносящий жертву богам перед битвой // wikipedia.org

Это был Павсаний со спартанцами. Их атаковали собственно персы. Афиняне, увидев такое, ринулись на помощь, но путь преградили союзные Ксерксу фиванцы. Колонна, состоящая из остальных союзников, сумела отойти к Платеям и, по словам древних историков, в битве участия почти не принимала.

Таким образом снова все зависело от спартанцев. И они сражались стойко. Вместе с ними были тегейцы. Греческие тяжеловооруженные гоплиты с длинными копьями на холмистой местности оказались в выигрыше. Чудеса храбрости показывали все, но больше всего отличился Аристодем – тот самый единственный выживший из 300 спартанцев Леонида. Все увидели, что он вовсе не был трусом.

Мардоний в этой сече был убит. Как только это произошло, персы побежали. Остался только отряд гвардии – «бессмертные». И был весь перебит.

Примерна та же участь ждала отряд Артабаза, в который входили и фиванцы. Его окружили и уничтожили. Бежавшие персы засели и пытались отдышаться в своем укрепленном лагере.

© Поле битвы при Платее // wikipedia.org

После такого поражения у Персии не осталось армии. Ксерксу теперь приходилось думать, как удержать империю от развала. Греция отстояла свою свободу.

И последнее. 479 год до нашей эры – это совсем не круглая дата по отношению к 2024 году, как можно подумать. Юбилей битвы при Платеях был три года назад. А теперь с того времени прошло 2 503 года.