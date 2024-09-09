«Настоящий» Гоцман: кто был прототипом главного героя сериала «Ликвидация»

Российский сериал «Ликвидация», снятый в 2007 году Сергеем Урсуляком, рассказывал о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время в Одессе. Главную роль в многосерийном фильме сыграл Владимир Машков. Ему потребовалось перевоплотиться в подполковника милиции, начальника отдела Одесского УГРО по борьбе с бандитизмом Давида Марковича Гоцмана.

Вокруг этого персонажа споры не утихают до сих пор. Кто-то утверждает, что Гоцман — собирательный образ, а кто-то уверен, что герой сериала на самом деле существовал. Если это действительно так, то кто же мог быть прототипом Гоцмана?

Согласно наиболее популярной версии, образ Гоцмана писался с заместителя начальника одесского уголовного розыска, подполковника Давида Курлянда. Ветеран милиции Одессы Василий Давиденко, например, рассказывает, что вероятный прототип был талантливым оперативником, обладал острым умом, колоссальной работоспособностью и решительностью.

Кроме того, ещё один ветеран одесской милиции Игорь Бондарев нашёл много общего во внешности Гоцмана-Машкова и Курлянда. Правда, сам Бондарев признаёт — в сериале многое не соответствует исторической действительности, но такая недостоверность объясняется жанром — картина всё-таки художественная, а не документальная.

На момент выхода сериала на телеэкраны сыну Давида Курлянда Анатолию было 74 года. Он, так же как и Бондарев, отметил внешнее сходство героя телефильма с отцом. Собственно, на этом все признаки, говорящие о том, что Гоцман — это Курлянд, по его мнению, заканчиваются. Сын легенды одесского угрозыска уверен, что режиссёр характер персонажа существенно исказил, сделав его непохожим на реально жившего Давида.

Однако недовольство Анатолия можно объяснить обидой, ведь создатели «Ликвидации» не стали советоваться с ним перед началом съёмок. Внук же прототипа, Владимир Курлянд в интервью Пятому каналу отмечал — и по характеру, и по внешности «попадание стопроцентное».

А вот сценарист сериала Зоя Кудря признавалась — авторы специально старались сделать Машкова менее похожим на Давида Курлянда. В противном же случае создателям пришлось бы нести ответственность за достоверность всего, что происходит в кадре. Но перед собой они такую задачу не ставили, так как снимали именно игровое кино.