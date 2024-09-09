Как Гоголь придумал своего Вия

Среди многочисленных потусторонних героев произведений Николая Васильевича Гоголя самым жутким многие считают Вия. Повелитель нечистой силы из подземного царства смог одним взглядом разрушить магию охранного круга и погубить бурсака Хому Брута. Но откуда писатель взял этого демонического персонажа? Неужели что-то подобное было в славянской мифологии? А может, Гоголь позаимствовал его из другой культуры?

Гоголь всегда настаивал на том, что Вий — это продукт «простонародного воображения». Он утверждал, что так украинцы называли «начальника гномов», веки которого опускались до самой земли. Писателю осталось только перенести этого персонажа на бумагу и добавить немного устрашающих подробностей.

Но многочисленные этнографические исследования показывают, что в украинском фольклоре никогда не было никаких гномов. Поэтому не могло быть и их предводителя. Да и слово «вiй» в украинском языке не встречается. Зато до сих пор есть слово «вія», обозначающее ресницу.

«Родственники» Вия

Литературовед и фольклорист Рустам Асхатович Шаяхметов даже написал целый научный труд «Об отсутствии в украинском языке понятия вій». Но у славян и у других индоевропейцев были мифические персонажи, похожие на гоголевского героя. Языковед-иранист Василий Иванович Абаев считает, что прообразом Вия мог стать древний скифский бог смерти и ураганов Вей, который позднее превратился в славянского Велеса.

Этнограф Николай Федорович Сумцов предполагает, что Вий пришел из кельтской мифологии. В древности ирландцы верили в существование демонического народа фомор, во главе которого стоял Балор. Он обладал невиданной магической силой и мог убивать взглядом. В народе его прозвали «Дурной глаз».

В мифологии Уэльса был великан Испададен Пенкавр. У него были такие огромные веки, что их приходилось поднимать при помощи помощников, вооруженных коваными подпорками. У славян же был сказочный герой — ведьмин муж, которому веки приходилось поднимать вилами. Правда, фигурировал он всего в одной сказке про богатыря Ивана Быковича.

© Кадр из фильма «Вий», 1967 год

В Украине есть герой народных поверий Святой Касьян. Он все время спит и пробуждается раз в четыре года — 29 февраля. Именно в этот день, в високосный год, живущий в глубокой пещере Касьян поднимает ресницы, отросшие до колен, чтобы взглянуть на мир. Считалось, что любое живое существо, попавшее в его поле зрения, немедленно погибает.

На западе Украины верили в «шелудивого» хана половцев Буняка. Он якобы мог одним взглядом испепелять целые селения. Но для этого подручные должны были поднять ему веки вилами или лопатами. Так что Гоголь, человек образованный и начитанный, мог вдохновиться образом любого из этих героев.

Плод фантазии писателя?

Но все же большинство исследователей уверены, что Вия классик взял просто из головы. До выхода в свет повести писателя «Вий» ни один литературный источник его не упоминает. А вот после, во второй половине 19 века, этот демон полноценно вливается в мифологию, наравне с гораздо более древними героями. Не исключено, что за основу Николай Васильевич взял какие-то народные предания, и его воображение породило новое чудовище.

Хорошо известно, что в зрелом возрасте Гоголь жалел о том, что на заре писательской деятельности «наплодил» столько чертовщины. Он боялся, что его произведения, популярные у молодежи, уведут ее от Бога. Хотя сама повесть «Вий» вовсе не о нечисти. В ней писатель хотел показать, как оскудевает на Руси православная вера и люди верят больше в чертей, леших и русалок.