Какие мировые рекорды до сих пор никому не удалось побить

Человечество всегда восхищалось удивительным, недостижимым и чрезвычайным. В Книге рекордов Гиннесса невероятные достижения фиксируются, начиная с 50-х годов прошлого века. В ней можно найти рекордные странные и экстремальные случаи: от самого большого веса, поднятого человеком, до самого большого количества яблок, разбитых о бицепс. Тем не менее существуют такие рекорды, которые пока никому не удалось побить, да и вряд ли уже удастся. Узнайте о них из нашего материала.

Фотография: Недостижимые: 10 мировых рекордов, которые до сих пор никому не удалось побить №1 - BigPicture.ru

Одни устанавливают рекорды, другим удается побить их снова и снова. Однако существуют достижения, превзойти которые не может никто. Вот 10 рекордов, которые до сих пор остаются недостижимыми.

1. Человек, который побил самое большое количество рекордов

Большинство людей мечтают побить хотя бы один мировой рекорд, а вот этому мужчине удалось сделать это 700 раз. Ашрита Фурман устанавливал достижение за достижением в течение 30 лет. Многие из его рекордов уже побиты, но это не умаляет его усилий. Среди его достижений, например, такие: проехался в транспорте с бутылкой молока на голове, растянул свое тело на самое большое расстояние, проскакал в классики больше всех за 24 часа.

2. Человек с самыми длинными ногтями

Шридхар Чиллал из Индии побил рекорд в 2014 году, продемонстрировав ногти на руке, которые не срезал в течение 60-ти лет. Их длина достигла 198 см. Рекордный маникюр приносил мужчине много неудобств, поэтому ему их обрезали и поместили в музей Рипли в Нью-Йорке.

3. Самый высокий человек

Роберт Уодлоу получил звание самого высокого человека в мире по версии Книги Рекордов Гиннесса в 1940 году. Его рост составлял 2,72 м. Он появился на свет в 1918 году, его родители были среднего роста, а мальчик с детства рост быстрыми темпами. В восьмилетнем возрасте он перерос отца и всех ровесников.

Впечатляющий рост доставлял Роберту немало проблем со здоровьем. Врачи выяснили, что мужчина рос так быстро из-за гиперплазии гипофиза. Это приводило к аномально высокому уровню гормона роста в организме. Американец умер, когда ему было всего 22 года, из-за волдыря на колене, натертого специальным поддерживающим корсетом, который он был вынужден носить. В результате у парня развился сепсис, что привело к летальному исходу.

4. Человек, который выжил после ударов самого большого количества молний

Бывшему инспектору по охране парка Рою Кливленду Салливану удалось выжить после семи ударов молний. Первый мощный разряд он получил в 1942 году, а седьмой — в 1977 году. Все случаи обошлись — мужчина отделался несильными ожогами и потерей ногтя на большом пальце ноги.

5. Самый кассовый фильм

Несмотря на то, что сейчас цены на билеты в кинотеатр намного выше, чем в начале прошлого века, самым кассовым фильмом стала не современная кинолента, а фильм «Унесенные ветром», снятый в 1939 году. Картина собрала 393,4 миллиона долларов (около 30,8 миллиардов рублей) международных кассовых сборов, что по современным меркам составляет 3,4 миллиарда долларов (около 266 миллиардов рублей).

6. Самый странный рацион питания

Мишель Лотито стал рекордсменом благодаря страсти к поеданию несъедобных предметов. Он съел 18 велосипедов, 15 тележек из супермаркета, семь телевизоров, шесть люстр, две кровати, пару лыж, маленький самолет и компьютер. Гастроэнтерологи исследовали его желудок и определили способность поглощения 900 г металла в день как уникальную. Мужчина говорит, что от обычной еды его тошнит, поэтому он частенько налегает на стекло и железо.

7. Самая смертоносная пандемия

Пандемия Covid-19 — лишь небольшая встряска по сравнению с самым смертоносным мором, который произошел в 1347–1351 годах. Эпидемия чумы, которая получила название «черная смерть», опустошила Европу, уничтожив четверть ее населения. От болезни скончались около 75 миллионов людей. Чума до сих пор диагностируется у 1000 — 3000 человек в год, но в нынешнее время эта болезнь излечима. Надеемся, что ее страшный рекорд не будет побит никогда.

8. Самое большое офисное здание

Пентагон получил титул самого большого офисного здания в мире. Его площадь составляет 557 квадратных метров, больше половины пространства занимают рабочие кабинеты.

9. Самое большое количество полетов на разных типах самолетов

Капитан Эрик Браун — летчик-испытатель военно-морских сил Великобритании. Он установил мировой рекорд по количеству типов самолетов, которыми управлял. Британец осуществил полеты на 487 разных воздушных суднах, участвуя во Второй мировой войне. Летчик испытывал модели самолетов в ускоренном режиме во время военных действий.

10. Человек, переживший самое большое количество атомных бомбардировок

Цутому Ямагути пережил атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Мужчина находился в Хиросиме в командировке, когда США сбросили на город первую атомную бомбу. Мужчине чудом удалось спастись, и он вернулся в родной город Нагасаки, где опять попал под атомную бомбардировку. Японец выжил и рассказал о трагедии, которую видел собственными глазами.