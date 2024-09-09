Какое время в истории России считается самым страшным

Летом 1604 года по Москве несколько дней можно было кататься на санях. Жуткий холод вызвал неурожай и великий голод, что вкупе с кризисом власти едва не поставило под вопрос само существование государства.

Извержение перуанского вулкана Уайнапутина

Катастрофическое ухудшение погоды в Смутное время было вызвано целым рядом причин глобального характера, затронувших всю планету. В первую очередь это было связано с так называемым Малым ледниковым периодом. Во время него не только русские летописцы отметили ряд катаклизмов, которые фактически обнулили любые усилия земледельцев. Крестьяне всей Европы столкнулись с непрекращающимися проливными дождями, обильными снегопадами и аномальными морозами. К тому же продолжительность сельскохозяйственных сезонов резко сократилась. И без того скудный урожай просто не успевал созреть до наступления ранних заморозков.

Специалисты выделяют три основные причины таких проблем с погодой:

снижение солнечной активности;

замедление теплого течения Гольфстрим;

извержение перуанского вулкана Уайнапутина (Huaynaputina), состоявшееся 19 февраля 1600 г, мощностью 6 баллов.

В результате этой катастрофы в атмосфере планеты оказалась масса пепла, преградившая солнечным лучам путь к земной поверхности.

Несколько лет подряд европейские фермеры терпели голод и разорение. В Шотландии, Англии, на севере Германии и Франции полностью погибли фруктовые сады и виноградники. Заморозки губили урожаи даже в традиционно благополучной Швейцарии и в солнечной Италии. Русские крестьяне пострадали еще больше.

Великий мороз

«Лето 1601 года выдалось в России на редкость холодным. Солнце робко проглядывало из-за туч. Длительные дожди не дали хлебам вызреть. Морозы грянули необыкновенно рано и погубили урожай», – писал русский историк Руслан Скрынников.

В следующие годы ситуация не улучшилась. Несколько неурожайных лет подряд вызвали страшный голод, от которого в одной лишь Москве погибло более 120 тысяч человек. Так, неизвестный автор русского исторического памятника «Книга глаголемая Новый летописец» отметил, что «...пребысть же гладъ оный три лета и бысть мертвыхъ множество лежащихъ всюду».

Причиной голода в русской летописи назван великий мороз, погубивший посевы. Эти сведения подтверждают и европейские путешественники, побывавшие в нашей стране в начале XVII в. Например, французский наемник Жак Маржерет в своем сочинении «Состояние Российской державы и великого княжества Московского» описал случаи людоедства, вызванные голодом: «В эти три года случались события почти невероятные; казалось почти обычным, если муж бросал жену и детей, если жена убивала мужа, а мать – своих детей, и съедали их».

Цены на хлеб

В 1603 г. стоимость хлеба возросла в 18 (!) раз по сравнению с более благополучными временами. В следующем году ситуация стала еще хуже.

Писатель Петр Дейниченко в книге «Начало правления Романовых. От Петра I и Елизаветы» (М., 2007 г.) рассказал, что летом в 1601-1602 гг. неделями шли проливные дожди, а иногда выпадал и снег. Не улучшилась погода и в 1603 г. Измученные голодом крестьяне надеялись, что хотя бы 1604 год окажется не таким суровым. И действительно, поначалу все складывалось относительно благополучно. Но затем грянуло такое лето, что его до сих пор считают самым холодным в истории России.

«Следующий год поначалу был полегче, но мало у кого осталось зерно для посева. И все же цены на хлеб немного понизились. Но позднее катастрофа повторилась – снова непрерывные дожди и ранние заморозки. Летопись сообщает, что «на Москве среди лета выпал снег великий и мороз был, в санях ездили». Это значит, что снег лежал, по меньшей мере, два-три дня. К этому времени хлеб подорожал уже в 25 раз», – написал П.Г. Дейниченко.

Кстати, согласно русским летописям, великие морозы отмечались в центральных регионах России и в 1607 г.

Примечательно, что природно-климатическая катастрофа сопровождалась небесным знамением. Морозной осенью 1604 г. в созвездии Змееносца вспыхнула Сверхновая Кеплера (SN 1604). Суеверные люди увидели в этом событии предвестие грядущих бед.

Смута

Царь Борис Годунов прекрасно понимал, что народные волнения, вызванные массовым голодом, способны поколебать его власть. Он предпринял ряд административно-хозяйственных мер, чтобы снизить остроту проблемы. Спекуляции хлебом были строго запрещены, царские закрома открыты, в столице еще и раздавали милостыню всем нуждающимся. Эти меры могли бы помочь, если бы неурожайным выдался только один год. Но несколько холодных лет подряд свели на нет все усилия самодержца.

Услышав о милостыне, в Москву стала стекаться беднота. Деньги быстро обесценились, люди не могли приобрести на них хлеба. Нуждающиеся умирали тысячами. Их хоронили в огромных общих могилах, неподалеку от столицы. Царские закрома быстро опустели, а спекуляции хлебом остановить не удалось. Многие богачи прятали зерно в ожидании дальнейшего роста цен. По стране прокатилась волна грабежей.

Желая облегчить положение голодающих крестьян, Борис Годунов объявил о восстановлении Юрьева дня. То есть, крепостным вновь даровали право покидать земли своих помещиков глубокой осенью и отправляться в поисках лучшей доли в более благополучные края. Но представители знати резко негативно восприняли это решение царя, они саботировали его, удерживая крестьян. В конце концов, обещанную волю вскоре отменили. Это еще больше ожесточило крепостных.

Пытаясь найти причину сильного похолодания, суеверные люди решили, что сама природа противостоит Борису Годунову, поскольку он не является представителям династии Рюриковичей. Мифологическое сознание народа прочно связывало личность правителя с благополучной жизнью его подданных. Если страну мучают погодные катаклизмы, значит, что-то не так с самодержцем.

На этом фоне по стране начали распространяться слухи о царевиче Дмитрии Ивановиче, который выжил чудесным образом, вопреки воле Бориса Годунова.