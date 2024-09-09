Как суеверия владельца «Челси» уничтожают один из ведущих в прошлом клубов Европы

С тех пор как Тодд Боули стал владельцем «Челси», клуб переживает непростые времена. Американский бизнесмен пришёл на смену Роману Абрамовичу, который превратил «синих» из середняка в один из ведущих клубов Европы. Если для российского бизнесмена крупные вложения были стратегически продуманными, то Боули, похоже, действует, мягко говоря, безрассудно.

© Тодд Боули

Накануне стало известно об инциденте с отказом платить £ 13 млн из-за суеверий и предпочтения заплатить £ 14 млн. Всё это прекрасно иллюстрирует хаос, царящий в клубе. И хотя суеверия в футболе не редкость, такое поведение руководителя топ-клуба – явление нечастое.

Один из футбольных агентов, сотрудничавших с Тоддом Боули, рассказал ESPN об удивительном эпизоде: летом 2023 года американский бизнесмен связался с ним по поводу возможного трансфера его клиента. Агент оценил стоимость игрока примерно в £ 13 млн, что казалось разумной суммой для переговоров. Однако спустя некоторое время Боули перезвонил и предложил £ 14 млн. Естественный вопрос со стороны агента был встречен неожиданным ответом: Боули уверен, что число 13 приносит несчастье.

Если оглянуться на недавние трансферные решения, становится понятно, что Боули не только избегает несчастливых чисел, но и готов переплачивать за игроков без ясной стратегии. Покупки множества молодых малоизвестных футболистов, как будто на удачу, напоминают попытку собрать перспективную команду. Но без грамотного управления и чёткого плана эти приобретения выглядят не более чем дорогими экспериментами.

Один Коул Палмер, который смог проявить себя среди новичков, вряд ли сможет стать тем, кто изменит судьбу «Челси». А пока другие игроки не оправдывают возложенных на них ожиданий, клуб продолжает топтаться на месте. Многомиллионные вливания в перспективных, но не готовых к большим победам футболистов создают ощущение, что «Челси» играет в лотерею, где каждый билет стоит слишком дорого.

Абрамович вкладывал деньги с пониманием футбольных реалий, тогда как Боули, кажется, до конца не осознаёт, как работает европейский футбол. Он купил топ-клуб, но повёл себя как слон в посудной лавке. За первые три года управления Боули потратил на трансферы около € 1,3 млрд, что на порядок больше, чем Абрамович за аналогичный период. Но если при российском бизнесмене клуб сразу же стал чемпионом АПЛ, то при Боули «Челси» стал посмешищем для всей Англии. Непродуманные трансферы, огромные суммы на игроков, которые не оправдывают ожиданий – всё это превратило «синих» в команду-мем.

© Роман Абрамович, // РИА Новости

Ситуация с переплатой в £ 1 млн из-за страха перед числом «13» лишь добавляет огня в общую картину хаоса. Миллиардер был готов на всё, лишь бы избежать «несчастливого» числа в трансфере. Для Боули миллион, может быть, и мелочь. Но этот случай прекрасно иллюстрирует общий подход Боули к управлению: эмоциональные решения, которые вряд ли приведут к успеху.

Но не всё в «Челси» крутится вокруг Боули. В клубе также есть другой ключевой игрок – Бехдад Эгбали, один из руководителей Clearlake, которому принадлежит значительная доля акций. По слухам, Эгбали недоволен тем, как Боули распоряжается средствами клуба. Он не раз критиковал владельца за бесконечные траты на игроков, которые не приносят результата.

Разногласия между ними начали нарастать ещё весной, когда Эгбали посещал матчи и собрания клубов АПЛ в одиночку, в то время как Боули развлекался на Формуле-1 в Бахрейне. Ходят слухи, что они оба всерьёз задумались о том, чтобы выкупить долю друг у друга, окончательно определившись с тем, кто будет управлять клубом.

Ситуация в «Челси» остаётся напряжённой. С одной стороны, у клуба есть огромный потенциал и ресурсы для развития, с другой – руководство, чьи решения иногда кажутся непоследовательными и странными. Понятно одно: «Челси» нуждается в чётком плане и стабильности. И пока клуб находится в руках людей, которые готовы переплачивать миллион из-за суеверий, вряд ли клуб снова вернётся к вершинам, на которые его когда-то вывел Абрамович.