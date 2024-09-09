Как грибы спасли жизнь на планете

Грибы – важная часть рациона значительной части людей на Земле, а их сбор один из немногих видов работ, которые человек делает с нескрываемым удовольствием. Грибы не раз спасали человечество. Да что там человечество – планету!

На святого Тита (Тит Листопадник или День сбора грибов отмечают 7 сентября) основная часть сельхозработ уже заканчивалась, и можно было подумать о заготовке грибов на весь год. Считалось, что к этому времени шли последние грибы, причём в большом количестве. К тому же, в отличие от ранних летних, они были наиболее крепкими и пригодными для заготовки.

Сбор грибов был делом семейным, как сбор картошки. Только более радостным. Во всяком случае для нас, ребятни, вспоминает обозреватель ГлагоL Олег Павлов. С вечера в деревню к бабушке съезжалась вся семья – кто из соседних сёл, а кто и из города. Вставали рано утром, ещё затемно – грибы ранее утро любят, потом прячутся. Одевали всё, что находили в сенях поплоше, обязательно резиновые сапоги или галоши.

© Картина художника Ф. Сычкова «Трудный переход»

Для сбора грибов использовались только плетёные корзинки – там они не мялись и не крошились. Доставали новые, приобретённые ещё зимой у мастеров-кустарей и приберегаемые до грибной поры – для работ на огороде летом и сбора урожая использовались те, что похуже, которые уже не так жалко. И обязательно ножи – гриб срезали всегда аккуратно, с уважением — чтобы не повредить грибницу и не остаться на следующий год без урожая.

Главнокомандующим была бабушка. Она знала все окрестные леса и даже отдельные участки в них. Как всякий полководец определяла задачу – кто пойдёт по делянкам с рыжиками, кто за подгруздками — дети и водители машин собирали подосиновики и подберезовики – углубляться в лес нам не позволялось, эти грибы росли по светлой окраине. Сама бабушка шла в самую глушь за груздями – они считались самыми желанными грибами.

А всё потому, что груздь отлично подходит для засолки. Рыжики тоже, но они слегка горчат- не всем нравится. К обеду обычно уже возвращались в дом с добычей. Начиналась переработка. Грибы сортировали по видам — те, что шли на засолку мыли в корытах и деже – огромном чугунном котле. Белые, подберёзовики и подосиновики резались и выкладывались на сушку.

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Дом наш был ещё XIX века постройки, так что там были все хозяйственные сооружения и утварь с тех времен. Поэтому грибы солили в бочонках. В одном рыжики, другой для подгруздков – зимой они пойдут в пироги, и один для груздей – их подавали на стол без термической обработки как самостоятельное блюдо. В этот день главными на обед были грибной суп и жареная картошка с грибами.

О происхождении народа можно судить по кухне. Например то, что поволжские татары в основном пекут пироги и варят куриную лапшу, говорит, что они всегда были земледельцами – выращивали зерно. Но степными земледельцами – в кухне татар совсем нет грибов, и они не очень хорошо в них разбирались, а потому и не собирали. Но есть любили — всегда на грибное угощение мы их звали. Славяне, финно-угры (марийцы, мордва) исстари проживали в лесной полосе и гриб для них важная часть рациона.

Для христиан это ещё и замена мясу. В православной церкви постных дней много, и грибы в этом случае позволяли вполне комфортно обходиться без мяса – хоть и не очень калорийно, зато вкусно. Выручали они в голодные, неурожайные годы.

Учёные до сих пор не могут определиться с классификацией грибов – есть у них и признаки растений, но есть и черты животного мира. Решили пока выделить в нечто среднее, но школьники изучают, как и прежде, в разделе ботаники.

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Но вот что точно известно – грибы одни из самых древних живых организмов на Земле. Появились они в воде и вначале представляли из себя некий клубок нитей. Может поэтому гриб до сих пор любит воду, все знают – идти собирать надо после дождей. Если их нет, как в этом году в Поволжье, то и нет и грибов. Буквально до 2019 года считалось, что на сушу они выбрались 400–500 млн лет назад. Но тут в Арктике нашли окаменелый гриб Ourasphiara giraldae, чей возраст оценили в 1 млрд лет! Кстати, изучать древние грибы крайне сложно, их структура такая, что очень быстро сгнивает и исчезает. Изредка удаётся найти только древесные грибы, которые окаменели вместе со стволом дерева.

Сенсация здесь в том, что если этот возраст подтвердится, то грибы были первыми живыми существами на суше!

Самые древние «сухопутные» грибы внешне были похожи на мох. Кстати, знаменитый северный ягель, который так любят олени, это тоже гриб, а не лишайник. Он относится к сумчатым грибам — сумчатыми бывают не только кенгуру. Самый известный их представитель – трюфели. Более привычные нам белые, подберезовики и сыроежки – это базидиальные грибы. Для нас же все грибы делятся на съедобные и ядовитые. И это знание крайне важное – иначе вместо удовольствия можно отравиться, и каждый год фиксируется немалое количество смертельных случаев.

А вот сами грибы наиболее приспособлены к выживанию. После пермско-триассового вымирания 250 млн лет назад грибы стали доминирующей формой жизни на планете. Более того – есть основания полагать, что в отдельные периоды того времени никакой жизни, кроме грибов, на планете не было! Так что может быть и мы с вами всего лишь только особо развитая форма грибов.