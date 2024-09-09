Почему опасно ковырять в носу

Новое исследование проливает свет на, казалось бы, безобидную привычку — ковыряние в носу. Ученые обнаружили неожиданную связь между этим действием и процессами, происходящими в нашем мозге. Так что шутка о «поцарапанном мозге» вполне имеет под собой обоснование.

Нервная система

Все дело в том, что слизистая оболочка носа покрыта множеством нервных окончаний, которые связаны с мозгом. Когда мы ковыряем в носу, мы нарушаем целостность этой слизистой оболочки, создавая микроскопические ранки, через которые в мозг могут проникнуть различные бактерии, вирусы и другие патогенные микроорганизмы.

Опасные бактерии

Особое внимание ученых привлекла бактерия Chlamydia pneumoniae. Исследования на животных показали, что эта бактерия, попадая в носовую полость, может мигрировать в мозг и способствовать образованию бета-амилоидных бляшек. Именно они являются одним из характерных признаков болезни Альцгеймера.

Поэтому ученые советуют отказаться от этой привычки. А параллельно укреплять иммунитет и следить за чистотой и гигиеной.