Какие непристойные фамилии встречались у русских

Когда-то у русских фамилий не было вовсе – их заменяли имена и прозвища. Так и писали: «сотник, прозвище Блоха»; «Неупокой Карга» и т.д.. Ситуация изменилась, когда фамилии наконец вошли в обиход. Так, крестьянские фамилии, которые появились лишь в середине XIX столетия, образовывались не только от отчеств, фамилий помещиков, названий населенных пунктов, профессии, порядка рождения, этнической принадлежности, но и от прозвищ.

Далеко не все прозвища отличались благозвучностью, а некоторые и вовсе были неприличными. Сотни заурядных, казалось бы, даже невинных фамилий произошли от бранных, унизительных прозвищ. Сегодня многие слова, служившие прозвищами, считаются устаревшими и давно забылись, поэтому и фамилии, образованные от них, не режут слух, а, напротив, звучат обыденно. Но на самом деле обладателям подобных фамилий в прошлом было нелегко.

Гениталии

Если верить Х. Вальтеру и В. М. Мокиенко, авторам «Большого словаря русских прозвищ», когда-то словечко «Бесшуликов» являлось шутливым прозвищем бездетного, неспособного иметь детей мужчины. Дело в том, что раньше шулами или шулятами называли мужские яички, поэтому буквально эту фамилию можно перевести как «без яичек». Однако не стоит путать фамилии, образованные от обозначения мужских яичек, с фамилиями вроде: Шульга, Шульгин, Шульгинский. Эти фамилии, как утверждает Николай Баскаков, автор издания «Русские фамилии тюркского происхождения», произошли от русского слова «шульга» — левая рука. Возможно, их обладатели были левшами.

Аналогичное происхождение, касающееся названий половых органов, может иметь и известная фамилия Дашков. Как пишет Анатолий Эстрин в своей книге «Магия имени», согласно родословной Дашковых, эта фамилия произошла от «въехавшего к Великому князю Василию Ивановичу из большия Орды мужа честна именем Дашек, а по крещении названного Даниилом, коего потомки Дашковы…». Однако есть версия, что прозвище Дашек образовано от существительного dasaq – мошонка. Правда, Эстрин считает эту этимологию маловероятной, даже несмотря на то, что у алтайцев подобные прозвища носят позитивный характер (в смысле смелый, здоровый).

Гузно

Не слишком эстетично звучали в прежние времена и фамилии с корнем – гуз: Гузнов, Огузов, Гузкин, Гузеев. Как отмечают авторы сборника научных трудов «Эстетика и поэтика языкового творчества» (ТГПИ, 2000 год) со ссылкой на В. Даля и А. Миртова, в народе гузом (или гузном) называли зад, низ чего-либо. Поэтому и соответствующее прозвище было довольно обидным. Впрочем, тот же Юрий Федосюк утверждает, что фамилии Гузеев, Гузин, Гузей, Гуза могли произойти и от диалектного глагола «гузать», то есть делать что-то нерасторопно, медлить.

Из этой же, «задней», серии фамилия Годунов. По словам Мурада Аджи, автора книги «Тюрки и мир», данная фамилия тюркского происхождения и обозначает «нижнюю часть прямой кишки». Однако с данной версией не согласен Гали Еникеев. По мнению автора издания «Великая Орда», фамилия Годунов произошла от древнего татарского имени «Гата». Сюда же, к фамилиям, образованным с использованием слова «зад», можно отнести и фамилию Кутепов, которая, по словам Николая Баскакова, могла произойти из татарского küti bаr > kü ! ї ра - «храбрый, смелый» - метафорического просторечного выражения, буквально – «у него есть зад» (тат . küt , тур . köt «зад»).