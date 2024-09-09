Главные тайны Алтая, которые до сих пор не разгаданы

Алтай считается одной из самых загадочных территорий планеты. Любители всего таинственного даже называют Алтай «170 тысячами квадратных километров аномалии». И это недалеко от истины. Действительно, многие сделанные здесь археологические находки до сих пор не нашли своего объяснения…

Алтайская принцесса

Или Принцесса Укока, как ее еще называют по месту находки, — мумифицированное тело молодой женщины, найденное в 1993 году. Оно покрыто многочисленными татуировками, а в погребении также обнаружены останки шести коней в полной упряжи. Да и вообще все указывает на знатность погребенной особы. Легенды связывают находку с Ак-Кадын — легендарной хранительницей нашего мира, защищавшей его от проникновения зла из преисподней. Генетики же связывают Алтайскую принцессу с Пазырыкской культурой — древней цивилизацией, существовавшей на стыке расселения предков современных россиян, монголов и казахов.

Доисторический космодром

Впрочем, плато Укок знаменито не только этой археологической находкой. На его территории обнаружены гигантские геоглифы — изображения, различимые с высоты птичьего полета. Кто их нанес и когда — мы до сих пор не знаем. В датировке геоглифов археологи расходятся минимум на тысячу лет, причисляя их то к II-I тысячелетию до н. э., то к III-II веку до н. э. Также непонятен и смысл их нанесения. Возможно, это связано с местными религиозными верованиями. Но самые смелые ученые утверждают, что на плато могла располагаться площадка для приземления космических кораблей инопланетян.

Турочакские писаницы

В 1975 году на скалах левого берега реки Бии были обнаружены гигантские рисунки, выполненные красной охрой. Это изображения зверей, подобных которым на Алтае не найдено. Какой смысл они несли? Что хотел сказать древний художник? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Археологов удивляет и манера письма, и использование охры, которая нехарактерна для этих мест.

Алтайский Стоунхендж

В Чуйской степи находится еще один памятник Алтая, датируемый VIII-VI веками до н. э. Это сооружение из огромных валунов, несколько напоминающее по форме Стоунхендж и, по всей видимости, выполнявшее те же астрономически-религиозные функции. Объект интересен тем, что валуны для него, по-видимому, были взяты за несколько сотен километров от места строительства.

Денисовский человек

До сих пор мы не так много знаем о виде или подвиде человека, известном как алтайский или денисовский — по названию пещеры, где были найдены немногочисленные костные останки. В отличие от более известных неандертальцев или кроманьонцев, гены денисовского человека почти отсутствуют у современных людей за исключением некоторых племен меланезийцев. По-видимому, денисовцы стали тупиковой ветвью эволюции. А в их геноме были обнаружены следы еще одного вида человека родом из Африки, который имел общего предка с современными людьми и неандертальцами.